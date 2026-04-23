Agostini te lleva a conocer Tipuana: ¡no lo dudes más, entrás con $120.000!

Cuántas veces lo pensaste. Cuántas veces dijiste "el mes que viene lo veo". Agostini Desarrollos Inmobiliarios lo sabe, y por eso este sábado organiza algo simple y concreto: te sube a una combi y te lleva a conocer Tipuana en persona, sin costo alguno.

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Porque muchas veces la duda no es de voluntad sino de información. Y ver el terreno, caminar los lotes de 450 m² (15 × 30 metros), ver las obras que ya arrancaron, eso cambia la ecuación.

Las cuotas ajustan por ICAC (Índice de la Construcción), no por inflación general ni por tasas bancarias. Eso significa que lo que pagás refleja el valor real del terreno. Para la mayoría de las familias jujeñas, la cuota mensual queda por debajo del 10% del ingreso promedio del hogar.

Sin banco ni intermediarios. Con obras en marcha. Y podés conocerlo este mismo sábado antes de decidir.

Agostini

Quienes quieran ver los lotes antes de comprometerse tienen hasta el sábado para sumarse a la visita guiada. Y quienes prefieran explorar desde casa (visita virtual) pueden recorrer el barrio en formato 360° y simular su cuota directamente en tipuana360.com.

¡Atención! la promo de ingreso con $120.000 vence el 30 de abril. Si lo estabas pensando, este es el momento.

Visita Guiada Grupal — este sábado 25 de abril.

Salida desde José de la Iglesia 1390, un turno 9.30 y el segundo 11hs. Agostini te lleva y te trae. Sin costo, sin compromiso. Inscribite por WhatsApp al 388 462 4099.

Más información

tipuana360.com — recorrido virtual y simulador de cuotas

WhatsApp: 388 462 4099

Oficina: José de la Iglesia 1390, San Salvador de Jujuy