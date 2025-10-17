En el Día de la Lealtad Peronista, habló Cristina Kirchner: "80 años después, es Bessent o Perón"

Durante la conmemoración del Día de la Lealtad , Cristina Kirchner envió un mensaje a los militantes que se acercaron a su residencia en San José 1111. En su discurso, volvió a cuestionar la relación del Gobierno con Estados Unidos y lanzó una frase con tono desafiante: “ Ochenta años después, es Bessent o Perón”.

“Como decía Perón, hay tiempos oscuros en la vida de los pueblos, donde todo su honor está en prisión ”, expresó la expresidenta. Luego agregó: “Algunos quieren volver a los tiempos donde todo se decidía en una embajad a”.

Cristina enfatizó que “La soberanía no se negocia” y sostuvo que el país atraviesa un clima de incertidumbre. “Hoy hay angustia entre los argentinos , no se sabe si lo peor ya pasó o todavía no llegó”, señaló.

"En algún momento será importante impulsar una ley de segundas oportunidades para hogares vulnerables", propuso la expresidenta. Además, pidió que se haga un programa de alivio de deudas para la población. "Vamos a tener que diseñar instrumentos para evitar la fuga de dólares", afirmó. "Este es un presente de bajos salarios, de caída de la ocupación", explicó.

"Los peronistas estamos del lado de los que sufren, no de los que especulan. Tenemos que volver a poner el cuerpo. a construir una salida colectiva. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie", sentenció.

"Los argentinos ya saben lo que hay que hacer. Nuestra tarea no es mirar atrás con nostalgia, es mirar hacia adelante con coraje. Hay que construir una nueva mayoría que saque el país adelante. Milei tiene el voto de Kristalina, de Bessent, de los que fugan y timbean, pero lo que ya no tiene es el voto de los trabajadores", aseguró. Y finalizó: "El 26 es Argentina o Milei".

Este viernes, el peronismo organizó una caravana hacia el domicilio donde la expresidenta cumple una condena de seis años de prisión. Los grupos de militantes comenzaron a reunirse desde las 16 en distintos puntos para confluir una hora más tarde en San José 1111.

Desde el entorno del gobernador bonaerense confirmaron su participación en el acto, que se desarrolla en una fecha emblemática para el peronismo y en medio de un escenario de tensiones internas dentro del movimiento.