Liberaron a los agresores de Campo Verde y los vecinos denuncian nuevas amenazas

La tensión volvió a apoderarse de los barrios Campo Verde y 9 de Julio luego de que las personas detenidas por las agresiones del pasado 7 de febrero recuperaran la libertad. Los vecinos aseguran que, apenas regresaron al sector, retomaron las amenazas y amedrentamientos, lo que incrementó el temor en la comunidad.

Según relataron los damnificados, el fin de semana anterior varias personas resultaron golpeadas y heridas con armas blancas, situación que derivó en la demora de los presuntos agresores por más de 72 horas. Sin embargo, tras su liberación, aseguran que el conflicto volvió a recrudecer.

La presidenta del Centro Vecinal 9 de Julio, Carmen Martínez, expresó que la preocupación creció aún más tras el regreso de los agresores al barrio. Señaló que, incluso con presencia policial reforzada, los hechos intimidatorios continuaron.

“La preocupación ahora se ha acrecentado porque liberaron a los detenidos y ellos anoche volvieron a amenazar a todos los vecinos del barrio. Entonces, habiendo presencia policial reforzada, ellos igual siguen delinquiendo, siguen amenazando. Es como que no hay seguridad”, afirmó.

Otro vecino que sufrió agresiones relató que las amenazas se extendieron durante la madrugada. “Fue todo a la noche, no dormí tranquilo. Sentía que subían por el barrio corriendo”, dijo Santiago Parra, y agregó que teme por su familia y sus bienes.

“Uno no puede estar tranquilo porque yo también tengo vehículos, tengo mi casa con mi hermano, mi madre, y la verdad que no se puede estar tranquilo”.

El hombre también contó que su primo y su familia fueron amenazados el pasado fin de semana durante el conflico, y que incluso, intentaron quemar su vehículo. Los agresores, según narró, les dijeron bajo amenazas que “ellos manejan el barrio”, además de golpearlos con fierros, arrojarles piedras y herirlos con un machete.

Vecinos analizan irse del barrio

La gravedad de los hechos llevó a que uno de los heridos manifestara su intención de abandonar su vivienda debido al miedo permanente.

Martínez confirmó esta situación: “Uno de los heridos se quiere ir del barrio porque no se siente seguro, no hay seguridad. Apenas los liberaron, fueron a amenazar a todos los vecinos nuevamente. Telefónicamente, se paraban en las casas. Empezaron a gritar, a silbar, como llamando a sus compinches”, describió la presidenta del Centro Vecinal.

Qué pasó en Campo Verde

Según informaron fuentes policiales, dos sujetos agredieron con arma blanca a otros dos, provocando heridas que motivaron la intervención de personal de seguridad.

Sin embargo, el conflicto escaló al día siguiente. El domingo, un grupo de alrededor de 50 personas se autoconvocó frente al domicilio de los agresores con la intención de dañar la vivienda, lo que generó un momento de extrema tensión en el sector.

Ante esta situación, efectivos de Infantería Motorizados arribaron al lugar y procedieron a dispersar a los presentes para evitar mayores incidentes.

Como resultado de los hechos, la Policía demoró a dos masculinos, señalados como los presuntos agresores del ataque con arma blanca, y a una mujer, que formaba parte del grupo de vecinos que intentó avanzar contra el domicilio.