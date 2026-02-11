miércoles 11 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de febrero de 2026 - 12:39
Preocupación.

Liberaron a los agresores de Campo Verde y los vecinos denuncian nuevas amenazas

Luego de estar casi 72 horas demorados, liberaron a los supuestos agresores de los vecinos de Campo Verde. La gente denuncia que volvieron los amedrentamientos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
vecinos campo verde
Lee además
vecinos de campo verde denuncian constante violencia por parte de una familia video
Policiales.

Vecinos de Campo Verde denuncian constante violencia por parte de una familia
Foto ilustrativa video
Jujuy.

Una pelea en Campo Verde terminó con dos heridos, una casa dañada y tres demorados

“No hay seguridad”, advierten los vecinos

La presidenta del Centro Vecinal 9 de Julio, Carmen Martínez, expresó que la preocupación creció aún más tras el regreso de los agresores al barrio. Señaló que, incluso con presencia policial reforzada, los hechos intimidatorios continuaron.

“La preocupación ahora se ha acrecentado porque liberaron a los detenidos y ellos anoche volvieron a amenazar a todos los vecinos del barrio. Entonces, habiendo presencia policial reforzada, ellos igual siguen delinquiendo, siguen amenazando. Es como que no hay seguridad”, afirmó.

Otro vecino que sufrió agresiones relató que las amenazas se extendieron durante la madrugada. “Fue todo a la noche, no dormí tranquilo. Sentía que subían por el barrio corriendo”, dijo Santiago Parra, y agregó que teme por su familia y sus bienes.

vecino agredido en campo verde

“Uno no puede estar tranquilo porque yo también tengo vehículos, tengo mi casa con mi hermano, mi madre, y la verdad que no se puede estar tranquilo”.

El hombre también contó que su primo y su familia fueron amenazados el pasado fin de semana durante el conflico, y que incluso, intentaron quemar su vehículo. Los agresores, según narró, les dijeron bajo amenazas que “ellos manejan el barrio”, además de golpearlos con fierros, arrojarles piedras y herirlos con un machete.

Vecinos analizan irse del barrio

La gravedad de los hechos llevó a que uno de los heridos manifestara su intención de abandonar su vivienda debido al miedo permanente.

Martínez confirmó esta situación: “Uno de los heridos se quiere ir del barrio porque no se siente seguro, no hay seguridad. Apenas los liberaron, fueron a amenazar a todos los vecinos nuevamente. Telefónicamente, se paraban en las casas. Empezaron a gritar, a silbar, como llamando a sus compinches”, describió la presidenta del Centro Vecinal.

Embed - CARMEN MARTÍNEZ Y SANTIAGO PARRA - Vecinos de Campo Verde denuncian nuevas amenazas

Qué pasó en Campo Verde

Según informaron fuentes policiales, dos sujetos agredieron con arma blanca a otros dos, provocando heridas que motivaron la intervención de personal de seguridad.

Sin embargo, el conflicto escaló al día siguiente. El domingo, un grupo de alrededor de 50 personas se autoconvocó frente al domicilio de los agresores con la intención de dañar la vivienda, lo que generó un momento de extrema tensión en el sector.

Embed - Una pelea en Campo Verde terminó con dos heridos, una casa dañada y tres demorados

Ante esta situación, efectivos de Infantería Motorizados arribaron al lugar y procedieron a dispersar a los presentes para evitar mayores incidentes.

Como resultado de los hechos, la Policía demoró a dos masculinos, señalados como los presuntos agresores del ataque con arma blanca, y a una mujer, que formaba parte del grupo de vecinos que intentó avanzar contra el domicilio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vecinos de Campo Verde denuncian constante violencia por parte de una familia

Una pelea en Campo Verde terminó con dos heridos, una casa dañada y tres demorados

Marcha en Jujuy contra la Reforma Laboral

La inflación en Jujuy en enero fue de 3,1% y acumula 32,3% en los últimos 12 meses

Cómo reconocer la adicción a las redes sociales: el consejo de un especialista jujeño

Lo que se lee ahora
Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Therian en Jujuy.  video
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

La historia de fe y humildad de Bernadette.
Mundo.

El legado de Bernadette en Lourdes: de gruta olvidada a santuario mundial

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral
EN VIVO.

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel