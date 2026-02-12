jueves 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 09:34
Policiales.

Orán: asaltó un comercio con un cuchillo, se llevó sándwiches de miga y ahora va a juicio

Tiene 24 años y está acusado por un violento hecho ocurrido en julio pasado en Colonia Santa Rosa. La causa fue elevada a juicio oral.

Orán: Robó sándwiches de miga con un arma y ahora va a juicio.

Un episodio que generó conmoción en Colonia Santa Rosa (Orán) será ventilado en un juicio oral. El suceso tuvo lugar en julio del año pasado y se desarrolló en dos momentos que encendieron la preocupación de los vecinos. Según se detalló durante la audiencia, la secuencia se inició en la vía pública, cuando el imputado abordó a su ex pareja.

Un joven de 24 años irá a juicio acusado de un violento episodio ocurrido en Colonia Santa Rosa en julio del año pasado.

Ataque y amenazas

De acuerdo con la acusación fiscal, el hombre la forzó a volver a su vivienda y, una vez allí, la habría agredido físicamente. El ataque incluyó el uso de un hierro y un arma blanca, además de intimidaciones.

La víctima consiguió huir y solicitar auxilio, lo que impidió que el hecho tuviera consecuencias más graves. La causa fue caratulada como lesiones agravadas y amenazas con arma.

Un robo insólito horas después

Sin que la situación se aquietara, algunas horas después —alrededor de las 9 de la mañana— el imputado volvió a verse involucrado en un nuevo episodio.

El juez de Orán, Gustavo Ramiro Morizzio, resolvió elevar la causa a juicio por lesiones agravadas, amenazas con arma y robo agravado.

Junto a otro hombre, entró a un negocio ubicado en el centro de Colonia Santa Rosa. Con un cuchillo en mano, amenazaron y atacaron al personal del lugar.

El resultado del asalto llamó la atención: se llevaron únicamente una bolsa con sándwiches de miga. Toda la escena fue captada por las cámaras de vigilancia del comercio, un registro que será determinante como prueba en el debate oral.

Elevan la causa a juicio

El magistrado de Orán, Gustavo Ramiro Morizzio, dispuso que el expediente avance a la instancia de juicio oral por los delitos de lesiones calificadas, amenazas con utilización de arma y robo agravado. El acusado permanecerá bajo prisión preventiva mientras se desarrolla el trámite judicial.

Colonia Santa Rosa.

¿Y qué implica esto para la comunidad de Colonia Santa Rosa? Que un expediente que combina un episodio de violencia contra su expareja con un robo cometido en el corazón de la ciudad será resuelto en un debate oral y público, en una región del norte provincial donde la cuestión de la seguridad continúa en el centro de las inquietudes vecinales.

