Un nene de 6 años caminó solo en la madrugada para avisar que su tío estaba muerto

Conmoción en el interior: un niño de 6 años caminó solo durante la madrugada para alertar sobre la muerte de su tío.

Durante la madrugada en la localidad de Tomás Young, en el departamento General Taboada, se vivió un momento impactante cuando un nene de solo 6 años fue hallado solo, llorando y solicitando ayuda en plena calle. Según informaron fuentes policiales, el menor relató que su tío se encontraba fallecido junto a la ruta.

Tras recibir la alerta, los agentes se dirigieron hacia la banquina izquierda de la Ruta Provincial 13, en el tramo que une Tomás Young con Bandera, donde constataron la presencia del cuerpo sin vida de Exequiel Fernández, de 34 años.

Una escena estremecedora se vivió en la madrugada en la localidad de Tomás Young, departamento General Taboada. El tío del nene fue encontrado con una bala en la cara El cuerpo del hombre fue encontrado tendido sobre el asfalto, con una herida de bala en el rostro. Cerca del lugar se localizaron una motocicleta Corven 150 cc azul, sin patente visible, junto a una mochila y una escopeta.

Según las primeras estimaciones, el nene habría recorrido varios kilómetros durante la madrugada, entre la medianoche y las 2, hasta poder alertar a otras personas sobre la situación.

Ruta Provincial 13. En el sitio trabajaron peritos y efectivos policiales siguiendo las instrucciones de la fiscal Alejandra Sobrero, quien ordenó las medidas iniciales para investigar el hecho. La pesquisa sigue en curso y, hasta el momento, ninguna línea de investigación ha sido descartada.

