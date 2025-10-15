miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 18:38
Chequeado.

Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria: los textos fueron editados

- En redes sociales circulan supuestas fotos de carteles de la candidata a diputada de Fuerza Patria por la provincia de Santa Fe, Caren Tepp, con la frase “Frenar a Milei”, acompañada de propuestas como “Indultar a Cristina Kirchner”, “Volver a emitir” y “Expropiar todos los campos”.

- Pero las imágenes viralizadas en redes sociales son fotomontajes. Se alteraron los textos de la cartelería política que Fuerza Patria colocó en las calles de Santa Fe para las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025.

- En los carteles originales se lee la consigna: “Frenar a Milei. Empezar lo que se viene”, como lo demuestran fotos actuales de los afiches políticos ubicados en diferentes calles de la ciudad de Santa Fe.

Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria: los textos fueron editados

Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria: los textos fueron editados

Por: Aire de Santa Fe, para Reverso

Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria: los textos fueron editados
Reverso.

Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria: los textos fueron editados

“Frenar a Milei. Indultar a Cristina Kirchner”; “Frenar a Milei. Volver a emitir”; “Frenar a Milei. Expropiar todos los campos”, se lee en las imágenes de supuestos carteles políticos en la vía pública de la primera candidata a diputada por Fuerza Patria en Santa Fe, Caren Tepp, según posteos compartidos en X (ver aquí, aquí, aquí y aquí).

“Después de tanto esperar, llegaron las propuestas de la oposición para sacar nuestro país adelante (…) Sin dudas, la señal que estaban esperando los mercados”, señala un usuario en X junto con la foto del presunto cartel.

El contenido comenzó a circular 14 días antes de las elecciones legislativas en Argentina, que serán el próximo 26 de octubre de 2025, con Fuerza Patria, Provincias Unidas y La Libertad Avanza como principales contendientes en la provincia de Santa Fe.

Pero las imágenes viralizadas son fotomontajes. En los carteles originales se lee la consigna: “Frenar a Milei. Empezar lo que se viene”, como lo demuestran fotos actuales de los afiches políticos presentes en las calles de Santa Fe.

Las imágenes de los carteles fueron manipuladas

Una búsqueda inversa de imágenes en Google permitió dar con las fotos originales de los afiches políticos de Fuerza Patria en Santa Fe. Allí se lee la consigna: “Frenar a Milei. Empezar lo que se viene”.

A la derecha, las fotos originales de los afiches de Fuerza Patria. Y a la izquierda, los afiches falsos con las consignas adulteradas.
A la derecha, las fotos originales de los afiches de Fuerza Patria. Y a la izquierda, los afiches falsos con las consignas adulteradas.

A la derecha, las fotos originales de los afiches de Fuerza Patria. Y a la izquierda, los afiches falsos con las consignas adulteradas.

Un recorrido por diferentes calles de la ciudad de Santa Fe permitió corroborar que la consigna política de los afiches originales no es la que se viralizó en las últimas horas.

Por ejemplo, en la esquina de Avenida Alem y Las Heras hay un cartel de similares características que lleva el texto “Frenar a Milei. Empezar lo que se viene”. Sobre la calle Gobernador Crespo al 2200, también en la capital santafesina, hay otro igual.

Foto del cartel de Fuerza Patria ubicado en la esquina de Avenida Alem y Las Heras, en la ciudad de Santa Fe, tomada el 13 de octubre de 2025.
Foto del cartel de Fuerza Patria ubicado en la esquina de Avenida Alem y Las Heras, en la ciudad de Santa Fe, tomada el 13 de octubre de 2025.

Foto del cartel de Fuerza Patria ubicado en la esquina de Avenida Alem y Las Heras, en la ciudad de Santa Fe, tomada el 13 de octubre de 2025.

Además, en la esquina de San Luis y La Rioja hay otro diseño con la imagen de la candidata de “Fuerza Patria”, pero con la leyenda “Votá por la Bandera”; mientras que la folletería de la agrupación que se reparte en la vía pública está acompañada por la frase “hay otro camino”.

Todas las fotos de los carteles fueron tomadas este lunes 13 de octubre al mediodía en el centro de la ciudad de Santa Fe.

En X la propia Caren Tepp desmintió las imágenes que circularon en redes con afiches falsos de Fuerza Patria. “Como en cada elección, cuando se acercan los momentos decisivos y crecemos en apoyo, empiezan a circular noticias falsas. Esta vez inventaron una supuesta cartelería callejera”, sostuvo la candidata.

Y agregó: “El afiche original (y el único que existe) dice: ‘Frenar a Milei, empezar lo que viene’. Todo lo demás es falso”.

Desde la agrupación Fuerza Patria también emitieron un comunicado oficial que llegó a los medios a través de WhatsApp. “La mentira atenta directamente contra la democracia”, puntualizaron desde el espacio político.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected]

Autor: Jésica Oldani (Aire de Santa Fe)

Edición 1: Manuel Tarricone (Chequeado)

Edición 2: Miguel Bravo (AFP)

