Qué dijo Valentina Cervantes sobre los rumores entre Wanda Nara y Enzo Fernández

En medio de los rumores sobre un presunto mensaje privado de Wanda Nara a Enzo Fernández tras la victoria de la Selección argentina en el Mundial, Valentina Cervantes decidió hablar públicamente para aclarar su relación con la mediática y su experiencia compartida en MasterChef Celebrity.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre reveló en SQP que Wanda habría enviado un mensaje a Enzo durante los festejos del campeonato a comienzos de 2023.

Valentina Cervantes rompió el silencio sobre los rumores entre Wanda Nara y Enzo Fernández. Según la panelista, la mediática se encontró con el futbolista en el lugar donde celebraba con su círculo cercano y sin dudarlo, le escribió. “Valu lo contó en una mesa con mujeres de la Selección de la Copa América en Estados Unidos. Dijo: ‘Wanda le escribió a Enzo’”, contó Latorre.

El episodio rápidamente desató especulaciones sobre la relación entre Valentina Cervantes y Wanda Nara dentro del reality de cocina. A esto se sumó Majo Martino, quien agregó más polémica: “Ella no se la banca a Wanda, habla mal de Wanda porque no se la banca y aceptó porque le conviene por su negocio”.

Wanda Nara y Valentina Cervantes. Qué dijo Valentina Cervantes sobre Wanda Nara En un contacto con SQP, la pareja de Enzo Fernández se mostró serena y minimizó la polémica. Sobre su experiencia en MasterChef, afirmó: “Me siento bien en la cocina”. Al ser consultada por el presunto intercambio con Wanda Nara, respondió con claridad: “Me preguntó sobre algo y yo le respondí. No hay ningún problema con ella”. Embed VALU CERVANTES HABLÓ DE LOS MENSAJES DE WANDA A ENZO FERNÁNDEZ



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/HtWSVvsphe — América TV (@AmericaTV) October 20, 2025 Respecto al supuesto mensaje de Wanda a Enzo, Valentina fue tajante: “Que yo sepa, no he visto ningún mensaje. A mí Enzo nunca me habló de eso”. También subrayó que los rumores no le dieron importancia: “No pregunté cosas peores, imaginá ahora”. Para finalizar, la modelo dejó en evidencia su actitud directa y transparente: “Yo soy supertransparente, soy frontal. Acá en la cocina también”.

