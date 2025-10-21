martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 09:30
Farándula.

Qué dijo Valentina Cervantes sobre los rumores entre Wanda Nara y Enzo Fernández

La joven se refirió a los rumores que hablan de un presunto conflicto con la conductora. La prensa indicó que Wanda le habría enviado un mensaje al jugador.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Valentina Cervantes rompió el silencio sobre los rumores entre Wanda Nara y Enzo Fernández.

Valentina Cervantes rompió el silencio sobre los rumores entre Wanda Nara y Enzo Fernández.

En medio de los rumores sobre un presunto mensaje privado de Wanda Nara a Enzo Fernández tras la victoria de la Selección argentina en el Mundial, Valentina Cervantes decidió hablar públicamente para aclarar su relación con la mediática y su experiencia compartida en MasterChef Celebrity.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre reveló en SQP que Wanda habría enviado un mensaje a Enzo durante los festejos del campeonato a comienzos de 2023.

Valentina Cervantes rompió el silencio sobre los rumores entre Wanda Nara y Enzo Fernández.

Según la panelista, la mediática se encontró con el futbolista en el lugar donde celebraba con su círculo cercano y sin dudarlo, le escribió. “Valu lo contó en una mesa con mujeres de la Selección de la Copa América en Estados Unidos. Dijo: ‘Wanda le escribió a Enzo’”, contó Latorre.

El episodio rápidamente desató especulaciones sobre la relación entre Valentina Cervantes y Wanda Nara dentro del reality de cocina. A esto se sumó Majo Martino, quien agregó más polémica: “Ella no se la banca a Wanda, habla mal de Wanda porque no se la banca y aceptó porque le conviene por su negocio”.

Wanda Nara y Valentina Cervantes.

Qué dijo Valentina Cervantes sobre Wanda Nara

En un contacto con SQP, la pareja de Enzo Fernández se mostró serena y minimizó la polémica. Sobre su experiencia en MasterChef, afirmó: “Me siento bien en la cocina”. Al ser consultada por el presunto intercambio con Wanda Nara, respondió con claridad: “Me preguntó sobre algo y yo le respondí. No hay ningún problema con ella”.

Respecto al supuesto mensaje de Wanda a Enzo, Valentina fue tajante: “Que yo sepa, no he visto ningún mensaje. A mí Enzo nunca me habló de eso”. También subrayó que los rumores no le dieron importancia: “No pregunté cosas peores, imaginá ahora”.

Para finalizar, la modelo dejó en evidencia su actitud directa y transparente: “Yo soy supertransparente, soy frontal. Acá en la cocina también”.

