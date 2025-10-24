viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 08:03
Elecciones 2025.

La notificación de la Justicia Electoral que sorprendió a Wanda Nara

Wanda Nara compartió una notificación que le llegó desde la Justicia Electoral de cara a las elecciones 2025 del próximo domingo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
wanda nara

A pocos días de las elecciones legislativas, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al revelar que fue designada presidenta de mesa para los comicios del próximo domingo 26 de octubre. La conductora compartió la noticia a través de sus historias de Instagram con una mezcla de sorpresa y humor, mostrando la notificación oficial que recibió de la Justicia Electoral.

Elecciones 2025: Wanda Nara será presidenta de mesa

“Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones”, dice la comunicación que le llegó a Wanda Nara a su domicilio. Sobre esto, la conductora compartió la fotografía con un mensaje: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1981472735541813563?t=IYXBkjICXg7Kd8HiA1S40A&s=08&partner=&hide_thread=false

Quiénes son las autoridades de mesa y qué funciones cumplen

Las autoridades de mesa son los responsables de cumplir con tareas esenciales desde controlar la identidad de los electores hasta realizar el escrutinio provisorio.

Las mesas electorales están formadas por ciudadanos elegidos por sorteo o extraídos de postulaciones voluntarias. Estos se encargan de recibir los votos y de hacer el recuento en las elecciones.

  1. Presidente: actuará como única autoridad de la mesa.
  2. Vicepresidentes 1º y 2º: serán designados para auxiliar al presidente y lo reemplazarán en los casos que la Ley establece.
TodoJujuy - Autoridades de Mesa.jpg

Quién designa a las autoridades de mesas electorales

Los presidentes de mesa y sus suplentes son designados por el Juzgado Federal con competencia electoral del distrito que corresponda, quien envía por correo postal las notificaciones a cada ciudadano que deba cumplir con el rol de autoridad de mesa.

La designación de autoridades de mesa es un deber público y no se puede renunciar a él.

Elecciones 2023: qué funciones cumplen las autoridades de mesa

Las autoridades de mesa tienen varias funciones a cargo y al finalizar su trabajo, estos reciben un pago por parte del Estado.

  • Recibir el material electoral y acondicionar el cuarto oscuro.
  • Identificar a los electores de la mesa
  • Realizar el escrutinio de la mesa.
  • Llenar y entregar la documentación electoral (acta, certificado y telegrama) al personal del correo al finalizar la elección.
autoridad de mesa.jpg

