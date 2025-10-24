La notificación de la Justicia Electoral que sorprendió a Wanda Nara

A pocos días de las elecciones legislativas, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al revelar que fue designada presidenta de mesa para los comicios del próximo domingo 26 de octubre. La conductora compartió la noticia a través de sus historias de Instagram con una mezcla de sorpresa y humor, mostrando la notificación oficial que recibió de la Justicia Electoral.

Elecciones 2025: Wanda Nara será presidenta de mesa “Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones”, dice la comunicación que le llegó a Wanda Nara a su domicilio. Sobre esto, la conductora compartió la fotografía con un mensaje: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió.

Wanda Nara será presidente de mesa en las Elecciones del domingo pic.twitter.com/59xE9K4URA — fefe (@fedeebongiorno) October 23, 2025 Quiénes son las autoridades de mesa y qué funciones cumplen Las autoridades de mesa son los responsables de cumplir con tareas esenciales desde controlar la identidad de los electores hasta realizar el escrutinio provisorio.

Las mesas electorales están formadas por ciudadanos elegidos por sorteo o extraídos de postulaciones voluntarias. Estos se encargan de recibir los votos y de hacer el recuento en las elecciones.

Presidente: actuará como única autoridad de la mesa. Vicepresidentes 1º y 2º: serán designados para auxiliar al presidente y lo reemplazarán en los casos que la Ley establece. TodoJujuy - Autoridades de Mesa.jpg Quién designa a las autoridades de mesas electorales Los presidentes de mesa y sus suplentes son designados por el Juzgado Federal con competencia electoral del distrito que corresponda, quien envía por correo postal las notificaciones a cada ciudadano que deba cumplir con el rol de autoridad de mesa. La designación de autoridades de mesa es un deber público y no se puede renunciar a él. Elecciones 2023: qué funciones cumplen las autoridades de mesa Las autoridades de mesa tienen varias funciones a cargo y al finalizar su trabajo, estos reciben un pago por parte del Estado. Recibir el material electoral y acondicionar el cuarto oscuro.

Identificar a los electores de la mesa

Realizar el escrutinio de la mesa.

Llenar y entregar la documentación electoral (acta, certificado y telegrama) al personal del correo al finalizar la elección. autoridad de mesa.jpg

