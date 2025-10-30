jueves 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 - 11:00
Rio de Janeiro.

Por qué se la vincula a Wanda Nara con el Comando Vermelho

Tras el megaoperativo en Río, el periodista Mariano Iúdica dijo que el clip “O Bicho Vai Pegar” de Wanda Nara se grabó con apoyo del Comando Vermelho.

Wanda Nara
Doca, el líder de Comando Vermelho en Río de Janeiro

En medio de la ola de violencia en Río de Janeiro, reapareció un tema que cruza espectáculo y crimen narco: la supuesta protección del Comando Vermelho para grabar el videoclip “O Bicho Vai Pegar” de Wanda Nara.

La conductora y empresaria no para de dar títulos. Esta vez, de manera indirecta se la vincula con el segundo Comando narco más fuerte de Rio de Janeiro. La mención surgió al aire en TV y fue replicada por portales argentinos; por ahora, no hay confirmación pública de la artista ni denuncias judiciales conocidas sobre este punto.

Qué se dijo de Wanda Nara

Según Mariano Iúdica en Polémica en el Bar, la producción del clip habría contado con logística y “cobertura” de la facción narco para filmar en una favela carioca; incluso citó a Edgard “Doca/Urso” Alves Andrade como quien habría facilitado el rodaje. Varios medios replicaron esas declaraciones con el mismo encuadre.

El video de Wanda Nara se lanzó en febrero de 2024 y se filmó en una comunidad de Brasil. La propia comunicación del lanzamiento destacaba un mensaje de “hermandad” entre Argentina y Brasil, con referencias futboleras y estética de favela.

Wanda Nara

“Todo el operativo para grabar este videoclip lo garantizó el Comando Vermelho. Hay que garparles, por supuesto, y aparte un poco de cholulismo como tenía Escobar Gaviria. Que se sepa que yo apadriné a esta chica en su video”, expresó Iúdica, comparando la situación del crimen organizado en Brasil con la que infundió el terrorista y narcotraficante colombiano en la década del 80 y principios de los 90.

“Esto no es una villa de Argentina, no es la 11-14, esta es La Rosinha y este video se hizo porque quiso el Comando Vermelho. Lo mismo le pasó a Michael Jackson cuando fue a filmar, a una publicad del mundial. También la producción de Rápidos y furiosos”, comentó, sobre el apoyo que recibió el cantante estadounidense para grabar su recordado videoclip “They Don’t Care About Us” en la favela Santa Marta, al igual que la saga de películas.

Doca,
Quién es “Doca” y por qué aparece en la historia

Edgard Alves Andrade, alias “Doca” o “Urso”, es señalado por la prensa brasileña como un peso pesado del Comando Vermelho: acumula órdenes de captura y existe una recompensa por datos que lleven a su detención. Informes recientes hablaron de más de 20 pedidos de arresto y una recompensa de 100.000 reales.

El contexto que reactivó la discusión es la redada masiva en los complejos de Alemão y Penha (martes 28 de octubre de 2025). El saldo oficial inicial fue de 64 muertos y 81 detenidos, mientras que otras coberturas elevaron el número total de víctimas a 119–132. Organismos internacionales pidieron investigar el uso de la fuerza.

Por ahora, el vínculo entre el clip y el Comando Vermelho se sostiene en dichos televisivos y en notas que los amplifican. No hay pruebas públicas difundidas de pagos o acuerdos; si surgen documentos o respuestas oficiales del entorno de Wanda, lo informaremos.

