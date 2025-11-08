sábado 08 de noviembre de 2025

8 de noviembre de 2025 - 13:02
Destinos.

Una cascada mágica para descubrir muy cerca de Jujuy y Salta

La localidad de Alemanía está ubicada a 99 kilómetros al sur de la ciudad de Salta. Una oportunidad cercana y económica para los que deciden ir desde Jujuy.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Una cascada mágica muy cerca de Jujuy y Salta

Una cascada mágica muy cerca de Jujuy y Salta

La localidad de Alemanía se encuentra a 99 kilómetros al sur de la ciudad de Salta y a 21 kilómetros de La Viña. Los turistas pueden llegar en automóvil por la Ruta Nacional 68, que también es el acceso a la Quebrada del Río Las Conchas desde ese sector. Otra opción para arribar es tomando un colectivo que sale desde la Terminal de Salta o Jujuy.

El recorrido hacia la Cascada de Alemanía comienza ingresando por la Finca Palacios, donde es necesario pedir permiso para acceder. La entrada a esta finca está ubicada detrás de la Estación de Tren de Alemania, un pueblo con historia ferroviaria y menos de 100 habitantes actualmente, que conserva vestigios de su pasado y un espíritu tranquilo.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-11-08T125142.851
Una cascada m&aacute;gica muy cerca de Jujuy y Salta

Una cascada mágica muy cerca de Jujuy y Salta

Desde allí, se debe realizar una caminata de aproximadamente siete kilómetros siguiendo el cauce del río de Las Conchas, un trayecto que puede llevar varias horas. Durante la travesía, los visitantes atraviesan un puente ferroviario para cruzar el río. Aunque el trekking no es sumamente complejo, se recomienda ser cuidadoso porque hay que escalar algunas rocas y cruzar zonas de difícil acceso.

Historia y encanto de Alemanía

Alemanía es un pueblo de origen ferroviario cuyo auge se dio durante el siglo XX, cuando el ramal C-13 conectaba Salta con los Valles Calchaquíes. La estación de tren que aún conserva es el testimonio de tiempos de esplendor y actividad intensa que movilizaba viajeros hacia destinos turísticos y comerciales. Sin embargo, la suspensión de los trenes en 1971 llevó al declive y casi abandono del pueblo, quedando poco más que algunas casas y la estación restaurada que hoy funciona como restaurante y puntal turístico.

Actualmente, unas pocas familias mantienen viva la identidad de Alemanía, combinando su tranquilidad con el recibimiento cálido a turistas que buscan una experiencia auténtica.

Cómo disfrutar la travesía hacia la Cascada de Alemania

El recorrido ofrece postales naturales impresionantes con formaciones rocosas, vegetación autóctona y la sensación de conectarse con un entorno natural único. Finalmente, se llega a la cascada, un lugar mágico donde se puede disfrutar de la frescura y la tranquilidad que brinda la naturaleza, ideal para relajarse y descansar en un entorno de belleza singular.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-11-08T125105.583
Una cascada m&aacute;gica muy cerca de Jujuy y Salta

Una cascada mágica muy cerca de Jujuy y Salta

Alemanía, con su mezcla de historia, tradición y esplendor natural, se presenta como una joya para quienes buscan experiencias auténticas en el norte argentino, no solo para turistas de la región sino también para aquellos que viajan desde Jujuy y alrededores en busca de paisajes poco explorados.

Este destino permite disfrutar de un entorno natural privilegiado, con la atención personalizada al ingresar a la finca, lo que garantiza la conservación y respeto por el lugar, convirtiendo la visita en una experiencia especial en contacto con la naturaleza.

