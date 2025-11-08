sábado 08 de noviembre de 2025

8 de noviembre de 2025 - 14:22
Evento.

Se realizó el encuentro de colectividades "Sabores del Mundo" en el Cabildo

Las colectividades compartieron sus raíces y los jujeños tienen la oportunidad de vivir una experiencia única de fraternidad y conocimiento mutuo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Encuentro de colectividades Sabores del Mundo.

Encuentro de colectividades "Sabores del Mundo".

image
image
image
Desde las 12 hasta las 20 horas, la gente pudo deleitarse con platos típicos, música, danzas y manifestaciones culturales de países de todos los continentes.

image
Encuentro de colectividades

Encuentro de colectividades "Sabores del Mundo".

"Sabores del Mundo” propone un recorrido gastronómico y artístico que permitirá conocer más sobre las costumbres y expresiones de cada colectividad participante. Los visitantes podrán disfrutar de un ambiente familiar, con stands de comida internacional, presentaciones artísticas y actividades participativas que reflejan la unión entre los pueblos a través de la cultura.

image
Encuentro de colectividades

Encuentro de colectividades "Sabores del Mundo".

"Hace 6 años vivo en Jujuy, conocí un jujeño en Barranquilla y me vine para acá. Ofrecemos nuestra popular limonada y las arepas rellenas de carne o huevo que son muy tradicionales en nuestro pueblo", dijo en diálogo con TodoJujuy.com una de las participantes del evento que con mucha emoción representa a su país.

image
Encuentro de colectividades

Encuentro de colectividades "Sabores del Mundo".

Por otra parte, una venezolana destacó que "hace 11 años vivo en Abra Pampa, soy periodista y así conocí a mi esposo. Estamos acá gracias a una oportunidad laboral y preparamos ricas arepas venezolanas, empanadas y chicha al estilo venezolano".

