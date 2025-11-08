Se realizó el encuentro de colectividades "Sabores del Mundo" en el Cabildo

El Cabildo de Jujuy este sábado fue el punto de encuentro multicultural con la realización del evento “Sabores del Mundo” , una propuesta organizada para disfrutar de los aromas, colores y costumbres de distintas comunidades.

Flagelo. El duro relato de una madre tras el bullying que sufrió su hija: "Es una sobreviviente"

Desde las 12 hasta las 20 horas , la gente pudo deleitarse con platos típicos, música, danzas y manifestaciones culturales de países de todos los continentes.

"Sabores del Mundo” propone un recorrido gastronómico y artístico que permitirá conocer más sobre las costumbres y expresiones de cada colectividad participante. Los visitantes podrán disfrutar de un ambiente familiar, con stands de comida internacional, presentaciones artísticas y actividades participativas que reflejan la unión entre los pueblos a través de la cultura.

image Encuentro de colectividades "Sabores del Mundo".

"Hace 6 años vivo en Jujuy, conocí un jujeño en Barranquilla y me vine para acá. Ofrecemos nuestra popular limonada y las arepas rellenas de carne o huevo que son muy tradicionales en nuestro pueblo", dijo en diálogo con TodoJujuy.com una de las participantes del evento que con mucha emoción representa a su país.

image Encuentro de colectividades "Sabores del Mundo".

Por otra parte, una venezolana destacó que "hace 11 años vivo en Abra Pampa, soy periodista y así conocí a mi esposo. Estamos acá gracias a una oportunidad laboral y preparamos ricas arepas venezolanas, empanadas y chicha al estilo venezolano".