Mundial 2026: sobre el final, Costa de Marfil venció 1 a 0 a Ecuador

Pálido empate.

Por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026, Ecuador cayó 1 a 0 ante Costa de Marfil que golpeó en tiempo de descuento y se llevó tres puntos importantes.

Durante la primera etapa, el conjunto sudamericano fue superior y generó las ocasiones más claras de peligro. Sin embargo, la falta de eficacia le impidió abrir el marcador en el Estadio de Filadelfia.

Ecuador estuvo muy cerca de ponerse en ventaja en dos oportunidades, pero los remates terminaron estrellándose contra los postes, dejando el marcador en blanco al cierre de los primeros 45 minutos.

En el complemento, Costa de Marfil adelantó sus líneas y comenzó a inquietar con su potencia física y velocidad en ataque. A los 52 minutos, los africanos estuvieron a centímetros del gol cuando un potente remate impactó en el palo del arco ecuatoriano.

Hasta que, sobre el final, a los 90, Amad Diallo remató cruzado y desató la euforia en el conjunto africano. Alemania goleó y manda en el Grupo E En el otro partido de la zona, Alemania no tuvo inconvenientes para superar a Curazao por 7 a 1, resultado que lo dejó como líder provisional del Grupo E y con una importante diferencia de gol de cara a la clasificación a los octavos de final. Embed

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