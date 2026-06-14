domingo 14 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de junio de 2026 - 22:04
Fútbol.

Mundial 2026: sobre el final, Costa de Marfil venció 1 a 0 a Ecuador

El conjunto sudamericano estuvo cerca en el primer tiempo y cuando parecía que todo quedaba en empate, un descuido lo dejó sin nada.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Pálido empate.
Pálido empate.

Por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026, Ecuador cayó 1 a 0 ante Costa de Marfil que golpeó en tiempo de descuento y se llevó tres puntos importantes.

Lee además
Australia le ganó a Turquía.
Fútbol.

Mundial 2026: Australia dio el golpe y venció a Turquía 2 a 0
Mundial 2026: Alemania goleó 7-1 a Curazao en su debut mundialista
Mundial.

Mundial 2026: Alemania goleó 7-1 a Curazao en su debut mundialista

Durante la primera etapa, el conjunto sudamericano fue superior y generó las ocasiones más claras de peligro. Sin embargo, la falta de eficacia le impidió abrir el marcador en el Estadio de Filadelfia.

Ecuador estuvo muy cerca de ponerse en ventaja en dos oportunidades, pero los remates terminaron estrellándose contra los postes, dejando el marcador en blanco al cierre de los primeros 45 minutos.

En el complemento, Costa de Marfil adelantó sus líneas y comenzó a inquietar con su potencia física y velocidad en ataque. A los 52 minutos, los africanos estuvieron a centímetros del gol cuando un potente remate impactó en el palo del arco ecuatoriano.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: Australia dio el golpe y venció a Turquía 2 a 0

Mundial 2026: Alemania goleó 7-1 a Curazao en su debut mundialista

Mundial 2026: Jujuy alentará a la Selección en Ciudad Cultural

Mundial 2026: Países Bajos y Japón empataron 2-2 en un partidazo

Día 4 del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber de los partidos de este domingo

Lo que se lee ahora
Mundial 2026: Jujuy alentará a la Selección en Ciudad Cultural. FOTO ILUSTRATIVA CON IA.
Mundial.

Mundial 2026: Jujuy alentará a la Selección en Ciudad Cultural

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Murió un adolescente de 16 años que iba en moto sin casco en el centro de San Salvador de Jujuy
Tragedia.

Murió un adolescente que iba en moto sin casco en el centro de San Salvador de Jujuy

Adopción en Jujuy.
Familia.

Adopción en Jujuy: buscan familias para 9 chicos que necesitan un hogar

Mundial 2026: Jujuy alentará a la Selección en Ciudad Cultural. FOTO ILUSTRATIVA CON IA.
Mundial.

Mundial 2026: Jujuy alentará a la Selección en Ciudad Cultural

Brasil: Gaspi y otro argentino murieron en el choque de helicópteros video
Tragedia.

Brasil: Gaspi y otro argentino murieron en el choque de helicópteros

Día 4 del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber de los partidos de este domingo
Fútbol.

Día 4 del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber de los partidos de este domingo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel