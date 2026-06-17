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17 de junio de 2026 - 08:43
Fútbol.

El emotivo posteo que hizo Lionel Messi tras el triunfo ante Argelia: "Muy orgulloso de este grupo"

Tras su triplete ante Argelia, Lionel Messi celebró el triunfo de Argentina y compartió un emotivo mensaje de orgullo, gratitud y emoción.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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A través de su cuenta de Instagram, el astro rosarino compartió un mensaje cargado de emoción y agradecimiento hacia sus compañeros y los hinchas.

“Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años”, escribió Messi junto a imágenes del encuentro disputado en Estados Unidos.

La emoción detrás del primer gol

Una de las imágenes que más repercusión generó durante el partido fue la emoción de Messi luego de convertir su primer tanto. Las cámaras captaron al capitán con lágrimas en los ojos, una reacción que despertó múltiples interpretaciones entre los fanáticos.

Tras el encuentro, el propio futbolista explicó el motivo de ese momento tan especial.

“Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación”, señaló ante los medios.

Sus palabras hicieron referencia a los inconvenientes físicos que atravesó en la previa del Mundial. Días antes del debut, una lesión sufrida en su último compromiso con Inter Miami había puesto en duda su presencia frente a Argelia.

“Lo que vivo ahora es de yapa”

Además de analizar el partido, Messi reflexionó sobre el momento que atraviesa en su carrera y dejó una frase que rápidamente emocionó a los hinchas argentinos.

“Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa. Estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso, lo disfruto mucho”, expresó.

También destacó el acompañamiento permanente de sus compañeros durante los momentos difíciles.

“Agradecido a mis compañeros, siempre estuvieron al lado mío”, agregó el capitán.

Un arranque ideal para la Albiceleste

La Selección argentina comenzó su participación en el Mundial 2026 con una sólida victoria y ratificó su condición de candidata. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró autoridad, buen funcionamiento colectivo y contó con una versión brillante de Messi, que volvió a marcar diferencias en el escenario más importante del fútbol.

La goleada ante Argelia dejó sensaciones positivas y renovó la ilusión de millones de argentinos que sueñan con una nueva consagración mundial.

Cuándo vuelve a jugar Argentina

Tras el exitoso estreno, la Selección argentina volverá a presentarse el próximo lunes cuando enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo A. El encuentro se disputará desde las 14 (hora argentina) en la ciudad de Dallas.

Posteriormente, el conjunto nacional cerrará su participación en la fase de grupos cinco días más tarde frente a Jordania, nuevamente en el mismo estadio.

Con Messi como bandera y un equipo que mantiene la identidad que lo llevó a conquistar el mundo, Argentina buscará dar un nuevo paso rumbo a los octavos de final.

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