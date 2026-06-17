Lionel Messi, máximo goleador de la historia de los mundiales

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. En el debut de Argentina en el Mundial 2026, el rosarino marcó los tres goles de la victoria 3 a 0 sobre Argelia y alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo, cifra que le permite ubicarse en la cima de la tabla histórica de goleadores del torneo.

Con esta actuación memorable, el capitán de la Selección Argentina igualó el récord del alemán Miroslav Klose, quien había llegado a esa marca tras disputar los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014.

Messi llegó a su sexta Copa del Mundo siendo ya campeón mundial y máximo referente de la Albiceleste. A lo largo de su carrera mundialista convirtió en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026, dejando goles inolvidables y actuaciones decisivas.

El récord llegó con un hat-trick histórico: primero con un zurdazo al ángulo, luego aprovechando un rebote del arquero y finalmente con una definición junto a un palo que desató la ovación de todo el estadio.

Además de alcanzar la cima de los goleadores, Messi continúa ampliando una colección de marcas impresionantes: es el futbolista con más partidos disputados en Mundiales y el líder de una generación que llevó a la Argentina nuevamente a lo más alto del fútbol.

A los 39 años, Leo sigue haciendo historia. Y ahora, con 16 goles mundialistas, su nombre quedó definitivamente grabado en la cima de las Copas del Mundo.