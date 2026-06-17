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17 de junio de 2026 - 00:07
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Lionel Messi, máximo goleador de la historia de los mundiales

Con su triplete frente a Argelia, se convirtió en el máximo goleador histórico de la competición, igualando la marca que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Lionel Messi.

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Con esta actuación memorable, el capitán de la Selección Argentina igualó el récord del alemán Miroslav Klose, quien había llegado a esa marca tras disputar los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014.

Messi llegó a su sexta Copa del Mundo siendo ya campeón mundial y máximo referente de la Albiceleste. A lo largo de su carrera mundialista convirtió en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026, dejando goles inolvidables y actuaciones decisivas.

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El récord llegó con un hat-trick histórico: primero con un zurdazo al ángulo, luego aprovechando un rebote del arquero y finalmente con una definición junto a un palo que desató la ovación de todo el estadio.

Además de alcanzar la cima de los goleadores, Messi continúa ampliando una colección de marcas impresionantes: es el futbolista con más partidos disputados en Mundiales y el líder de una generación que llevó a la Argentina nuevamente a lo más alto del fútbol.

A los 39 años, Leo sigue haciendo historia. Y ahora, con 16 goles mundialistas, su nombre quedó definitivamente grabado en la cima de las Copas del Mundo.

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