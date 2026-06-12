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12 de junio de 2026 - 15:46
Jujuy.

Alertan por cortes por el paso de un camión de gran porte en rutas de Jujuy

Habrá cortes totales, pasos intermitentes y sectores donde se deberá circular con extrema precaución en Jujuy por la circulación de un camión de gran porte.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cortes de tránsito por circulación de un camión de gran porte en Jujuy (Foto generada con IA)

Cortes de tránsito por circulación de un camión de gran porte en Jujuy (Foto generada con IA)

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Primer tramo con cortes desde Ruta 66 hasta Purmamarca

El primer recorrido se realizará este viernes 13 de junio, desde las 7 de la mañana. El trayecto comenzará en Ruta Nacional 66, a la altura del complejo de AFIP, y finalizará en Ruta Nacional 52, kilómetro 11, a la altura de la Escuela N°53 Marcelino Vargas.

Durante este tramo habrá cortes totales y desvíos en distintos sectores. En Ruta Nacional 66, a la altura de Aduana AFIP, se realizará un corte total con desvío de tránsito por colectora. También se informó circulación con extrema precaución por Ruta Nacional 66 desde Palpalá, en sentido sur-norte, hasta el acceso sur de San Salvador de Jujuy.

Los cortes de tránsito en rutas de Jujuy
Los cortes de tránsito en rutas de Jujuy

Los cortes de tránsito en rutas de Jujuy

Luego habrá cortes totales en el tramo del acceso sur hacia Ruta Provincial 1, en la zona del derivador hasta la rotonda de Gendarmería, y desde Ruta Provincial 1 hasta avenida Savio. El operativo continuará por avenida Savio, Ruta Nacional 9, Yala, Tiraxi, Puente León, Bárcena, Volcán, Purmamarca y el acceso a Ruta Nacional 52. El primer tramo finalizará con el reposo de las unidades en Ruta Nacional 52, kilómetro 11, a la altura de la Escuela Marcelino Vargas.

Segundo tramo: desde Purmamarca hasta Susques

El segundo tramo se realizará el sábado 14 de junio, también desde las 7 de la mañana. En esta etapa, los camiones sobredimensionados circularán desde Ruta Nacional 52, kilómetro 11, hasta la localidad de Susques.

Según detallaron desde Seguridad Vial, habrá corte total desde el kilómetro 11 hasta Ruta 52, a la altura del mirador de Lipán, en el kilómetro 39, donde las unidades realizarán un reposo y se descongestionará el tránsito.

Luego continuará el corte total desde el kilómetro 39 hasta la intersección con Ruta Provincial 78. Desde allí, se circulará con extrema precaución hasta Quebrada del Mal Paso, en el kilómetro 111.

Los cortes de tránsito en rutas de Jujuy
Los cortes de tránsito en rutas de Jujuy

Los cortes de tránsito en rutas de Jujuy

También se dispuso corte total con paso intermitente entre Quebrada del Mal Paso, kilómetro 111, y el kilómetro 128. Más adelante, la circulación será con extrema precaución entre los kilómetros 128 y 133. El tramo final tendrá corte total desde el kilómetro 133 hasta el acceso a Susques, en el kilómetro 136 de la Ruta Nacional 52.

Tercer tramo: desde Susques hasta Catua

El tercer tramo está previsto para el domingo 15 de junio, desde las 8 de la mañana. En esta etapa, los camiones circularán desde Susques hasta Catua. De acuerdo con lo informado, allí finalizará el tercer tramo del operativo de circulación de los vehículos de gran porte.

Los cortes de tránsito en rutas de Jujuy
Los cortes de tránsito en rutas de Jujuy

Los cortes de tránsito en rutas de Jujuy

Recomendaciones para conductores

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial recomendaron circular con extrema precaución por todas las rutas mencionadas. También solicitaron reducir la velocidad, mantener la distancia apropiada de frenado, respetar la señalización vial y acatar las indicaciones del personal del Cuerpo de Seguridad Vial que realizará la custodia de los camiones.

Las autoridades pidieron a los conductores prever demoras y organizar los traslados con anticipación debido a los cortes totales, desvíos y pasos intermitentes previstos durante el recorrido.

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