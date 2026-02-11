Así es el entrenamiento de pies que se volvió viral en TikTok y sorprendió hasta a un perro.

Un clip publicado en TikTok desde la cuenta @dogmob_sahand despertó una gran cantidad de reacciones de ternura y asombro en distintas plataformas sociales . En el material audiovisual, se ve a un joven grabándose mientras realiza un entrenamiento poco convencional en el gimnasio .

La grabación, que pronto se viralizó entre millones de internautas, muestra cómo el protagonista apoya peso sobre su pie izquierdo y, al mismo tiempo, emplea una banda elástica para entrenar el pie derecho .

A simple vista, la práctica no se parece a los ejercicios tradicionales de fuerza o cardio que suelen circular en TikTok. El joven se muestra totalmente enfocado, ejecutando movimientos que llaman la atención y despiertan la curiosidad de quienes lo miran .

El video del entrenamiento inusual alcanzó más de 6,4 millones de visualizaciones, 826 mil “me gusta” y más de 1650 comentarios en TikTok en solo unos días.

En el fondo se distingue el ambiente típico de un gimnasio , aunque el propósito real de la rutina se mantiene oculto hasta los últimos segundos del video. La cámara centra la atención en sus pies y en la exactitud de cada movimiento, dejando a los espectadores con preguntas y cierta intriga sobre lo que realmente está haciendo.

El misterio se resuelve al final de la grabación, cuando se revela el verdadero propósito de este ejercicio tan inusual. Recostado sobre la cama, el joven pone en práctica la fuerza y coordinación desarrolladas durante su entrenamiento para acariciar a su perro usando los pies.

Su objetivo no es solo mejorar la condición física o la apariencia de sus piernas, sino también poder brindar caricias y masajes a su mascota sin tener que incorporarse. Este gesto demuestra la conexión afectiva entre ambos, mezclando entrenamiento, dedicación y ternura en un solo momento.

En la grabación, el joven comparte su razón con una frase que refleja la sorpresa de quienes lo rodean: “Ellos no tienen ni idea para qué estoy entrenando”. Estas palabras, incluidas en el clip, subrayan la diferencia entre lo que otros perciben y su verdadera motivación. Lo que para algunos parece un movimiento extraño, para él tiene un propósito íntimo y significativo.

Las reacciones al video van desde expresiones de ternura hasta reconocimientos por el cariño y la conexión que demuestra con su perro. Entre los comentarios más destacados se leen mensajes como: “Aww sos un tierno”, “Qué perro más lindo” y “Eso es ser un buen dueño y hacerse cargo de su mascota”. Estas respuestas reflejan la recepción positiva de la publicación, celebrando tanto la creatividad como el afecto que transmite la rutina.

El alcance viral de este contenido demuestra cómo gestos sencillos y cotidianos pueden captar la atención del mundo cuando muestran emociones genuinas.