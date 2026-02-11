miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 07:12
Redes sociales.

Así es el entrenamiento de pies que se volvió viral en TikTok y sorprendió hasta a un perro

Un joven compartió una rutina poco convencional y terminó mostrando cómo su ejercicio fortalece el vínculo con su perro, generando millones de vistas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así es el curioso entrenamiento de pies que se volvió viral en TikTok.

Así es el curioso entrenamiento de pies que se volvió viral en TikTok.

Un clip publicado en TikTok desde la cuenta @dogmob_sahand despertó una gran cantidad de reacciones de ternura y asombro en distintas plataformas sociales. En el material audiovisual, se ve a un joven grabándose mientras realiza un entrenamiento poco convencional en el gimnasio.

Lee además
Un perro se sienta de copiloto para que no lo dejen en su casa y conquista las redes.
Mascotas.

Viral: un perro se sienta de copiloto para que no lo dejen en su casa y conquista las redes
No me voy sin mis perros, dijo un vecino de El Galpón.
Conmoción.

"No me voy sin mis perros": un rescate que marcó al temporal en El Galpón

La grabación, que pronto se viralizó entre millones de internautas, muestra cómo el protagonista apoya peso sobre su pie izquierdo y, al mismo tiempo, emplea una banda elástica para entrenar el pie derecho.

El video del entrenamiento inusual alcanzó más de 6,4 millones de visualizaciones, 826 mil “me gusta” y más de 1650 comentarios en TikTok en solo unos días.

A simple vista, la práctica no se parece a los ejercicios tradicionales de fuerza o cardio que suelen circular en TikTok. El joven se muestra totalmente enfocado, ejecutando movimientos que llaman la atención y despiertan la curiosidad de quienes lo miran.

El perro ayuda a realizar el entrenamiento

En el fondo se distingue el ambiente típico de un gimnasio, aunque el propósito real de la rutina se mantiene oculto hasta los últimos segundos del video. La cámara centra la atención en sus pies y en la exactitud de cada movimiento, dejando a los espectadores con preguntas y cierta intriga sobre lo que realmente está haciendo.

El misterio se resuelve al final de la grabación, cuando se revela el verdadero propósito de este ejercicio tan inusual. Recostado sobre la cama, el joven pone en práctica la fuerza y coordinación desarrolladas durante su entrenamiento para acariciar a su perro usando los pies.

Así es el entrenamiento de pies que se volvió viral en TikTok y sorprendió hasta a un perro.

Su objetivo no es solo mejorar la condición física o la apariencia de sus piernas, sino también poder brindar caricias y masajes a su mascota sin tener que incorporarse. Este gesto demuestra la conexión afectiva entre ambos, mezclando entrenamiento, dedicación y ternura en un solo momento.

En la grabación, el joven comparte su razón con una frase que refleja la sorpresa de quienes lo rodean: “Ellos no tienen ni idea para qué estoy entrenando”. Estas palabras, incluidas en el clip, subrayan la diferencia entre lo que otros perciben y su verdadera motivación. Lo que para algunos parece un movimiento extraño, para él tiene un propósito íntimo y significativo.

El video rápidamente se volvió viral en las redes. Desde su estreno, ya superó los 6,4 millones de reproducciones, cosechó más de 826 mil “me gusta” y generó más de 1.650 comentarios, despertando asombro y ternura entre los usuarios.

Las reacciones al video van desde expresiones de ternura hasta reconocimientos por el cariño y la conexión que demuestra con su perro. Entre los comentarios más destacados se leen mensajes como: “Aww sos un tierno”, “Qué perro más lindo” y “Eso es ser un buen dueño y hacerse cargo de su mascota”. Estas respuestas reflejan la recepción positiva de la publicación, celebrando tanto la creatividad como el afecto que transmite la rutina.

El alcance viral de este contenido demuestra cómo gestos sencillos y cotidianos pueden captar la atención del mundo cuando muestran emociones genuinas.

