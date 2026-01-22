La fecha clave para hacer la recategorización del Monotributo 2026

ARCA confirmó cuándo hay que hacer la recategorización del Monotributo en 2026.

Para quienes están registrados en el régimen de Monotributo , existe un procedimiento esencial: la recategorización . La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) ya estableció las fechas correspondientes para llevar a cabo este trámite durante 2026.

Resulta fundamental cumplir con este paso, ya que quienes no lo realicen podrían recibir multas económicas por parte del organismo, antes conocido como AFIP. No todos los contribuyentes están obligados a recategorizarse, pero quienes excedan los límites de su categoría deben efectuar el proceso dos veces al año .

A partir del 1 de febrero de 2026 , se aplicará un aumento del 14,3 % en los montos del régimen simplificado, en línea con la variación del IPC acumulado durante el segundo semestre de 2025 .

Este ajuste no solo modificará el importe mensual del Monotributo , sino que también afectará los límites de ingresos anuales que definen la categoría correspondiente y los topes para el cálculo de Ingresos Brutos .

Cuándo hay que hacer la recategorización del Monotributo

La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) estableció que el plazo límite para efectuar la recategorización semestral será el 5 de febrero de 2026. Recordó además que este trámite es obligatorio para quienes hayan registrado cambios en alguno de los criterios que la entidad utiliza para asignar categorías, quedando exceptuados los contribuyentes que llevan menos de seis meses en el régimen.

Además, la ex AFIP aclara que, al calcular el pago del Monotributo, no solo considera los ingresos, sino también factores como el espacio físico utilizado, el consumo de energía y los montos de alquileres.

Cómo es el trámite de recategorización del Monotributo

La recategorización del Monotributo se lleva a cabo mediante el portal web de ARCA, siguiendo estos pasos:

Acceder al sitio oficial con la CUIT y la clave fiscal correspondiente.

y la correspondiente. Elegir la opción “Recategorizarme” para revisar los datos cargados en el sistema.

para revisar los datos cargados en el sistema. Hacer clic en “Continuar recategorización” .

. Actualizar los parámetros necesarios, como ingresos , superficie utilizada , consumo energético y otros registros requeridos.

, , y otros registros requeridos. Si algún dato es incorrecto, presionar “Volver” para modificarlo; si todo está correcto, seleccionar “Confirmar categoría” .

para modificarlo; si todo está correcto, seleccionar . Finalmente, generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.

Para llevar a cabo la recategorización, ARCA puso en marcha un mecanismo simplificado. Según indicaron desde la Agencia, cuando el contribuyente ingrese al portal del Monotributo, la plataforma mostrará automáticamente el total de facturación anual registrado.

Si el monto reflejado es correcto, el usuario puede validar la nueva categoría de manera inmediata. En caso de necesitar ajustes, es posible modificar la cifra manualmente antes de confirmar.