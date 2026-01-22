jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 11:05
Economía.

La fecha clave para hacer la recategorización del Monotributo 2026

Es un aspecto fundamental, porque si el contribuyente no efectúa este trámite, la ex AFIP tiene la facultad de aplicar sanciones monetarias.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ARCA confirmó cuándo hay que hacer la recategorización del Monotributo en 2026. &nbsp;

ARCA confirmó cuándo hay que hacer la recategorización del Monotributo en 2026.

 

Para quienes están registrados en el régimen de Monotributo, existe un procedimiento esencial: la recategorización. La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) ya estableció las fechas correspondientes para llevar a cabo este trámite durante 2026.

Lee además
ANSES abonará el próximo mes un extra a un grupo de beneficiarios que cumplan ciertos requisitos.
Economía.

ANSES anunció un bono extra de casi $600.000 en febrero: a quiénes alcanza el beneficio
ANSES se prepara para pagar una ayuda fundamental para muchas familias.
Economía.

ANSES: ¿Cuándo se paga la Ayuda Escolar 2026?

Resulta fundamental cumplir con este paso, ya que quienes no lo realicen podrían recibir multas económicas por parte del organismo, antes conocido como AFIP. No todos los contribuyentes están obligados a recategorizarse, pero quienes excedan los límites de su categoría deben efectuar el proceso dos veces al año.

ARCA confirmó cuándo hay que hacer la recategorización del Monotributo en 2026.

A partir del 1 de febrero de 2026, se aplicará un aumento del 14,3 % en los montos del régimen simplificado, en línea con la variación del IPC acumulado durante el segundo semestre de 2025.

Este ajuste no solo modificará el importe mensual del Monotributo, sino que también afectará los límites de ingresos anuales que definen la categoría correspondiente y los topes para el cálculo de Ingresos Brutos.

Cuándo hay que hacer la recategorización del Monotributo

La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) estableció que el plazo límite para efectuar la recategorización semestral será el 5 de febrero de 2026. Recordó además que este trámite es obligatorio para quienes hayan registrado cambios en alguno de los criterios que la entidad utiliza para asignar categorías, quedando exceptuados los contribuyentes que llevan menos de seis meses en el régimen.

Además, la ex AFIP aclara que, al calcular el pago del Monotributo, no solo considera los ingresos, sino también factores como el espacio físico utilizado, el consumo de energía y los montos de alquileres.

Embed - Suben las escalas del monotributo y llega la recategorización: claves desde Jujuy

Cómo es el trámite de recategorización del Monotributo

La recategorización del Monotributo se lleva a cabo mediante el portal web de ARCA, siguiendo estos pasos:

  • Acceder al sitio oficial con la CUIT y la clave fiscal correspondiente.
  • Elegir la opción “Recategorizarme” para revisar los datos cargados en el sistema.
  • Hacer clic en “Continuar recategorización”.
  • Actualizar los parámetros necesarios, como ingresos, superficie utilizada, consumo energético y otros registros requeridos.
  • Si algún dato es incorrecto, presionar “Volver” para modificarlo; si todo está correcto, seleccionar “Confirmar categoría”.
  • Finalmente, generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.
ARCA confirmó cuándo hay que hacer la recategorización del Monotributo en 2026.

Para llevar a cabo la recategorización, ARCA puso en marcha un mecanismo simplificado. Según indicaron desde la Agencia, cuando el contribuyente ingrese al portal del Monotributo, la plataforma mostrará automáticamente el total de facturación anual registrado.

Si el monto reflejado es correcto, el usuario puede validar la nueva categoría de manera inmediata. En caso de necesitar ajustes, es posible modificar la cifra manualmente antes de confirmar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES anunció un bono extra de casi $600.000 en febrero: a quiénes alcanza el beneficio

ANSES: ¿Cuándo se paga la Ayuda Escolar 2026?

El paso a paso para cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES

ARCA se suma como querellante en la causa contra la AFA por la evasión millonaria

Cambios en Ganancias 2026: quiénes recibirán devoluciones en su próximo sueldo

Lo que se lee ahora
Vinchina, el pueblo de La Rioja que es un tesoro oculto para el turismo. video
Turismo.

El pueblo secreto de La Rioja que deslumbra a los turistas por sus paisajes y aventuras

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel