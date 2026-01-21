miércoles 21 de enero de 2026

21 de enero de 2026 - 17:24
Trámites.

Suben las escalas del monotributo y llega la recategorización: claves desde Jujuy para hacer el trámite

El trámite para quienes están en el monotributo vence el 5 de febrero e incluye aumentos del 14,3% en las escalas. Una contadora jujeña explicó cómo hacerlo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno analiza eliminar el monotributo y bajar el piso de Ganancias.

Con el inicio del año, llega uno de los primeros vencimientos clave para quienes están en el monotributo. Se trata de la recategorización semestral, que deberá realizarse antes del 5 de febrero y que este año llega con un aumento del 14,3% en las escalas.

La contadora jujeña Constanza Amerise explicó que el trámite es obligatorio y que, si no se hace a tiempo, el organismo puede recategorizar “de oficio” y aplicar penalidades. “El Estado nunca pierde, así que es muy probable que te suban de categoría si no lo hacés”, señaló e diálogo con TodoJujuy.

Monotributo: suben las escalas y vence el 5 de febrero

La recategorización se realiza dos veces al año y consiste en revisar si el contribuyente sigue encuadrado en su misma categoría de ingresos, superficie y actividad.

Desde febrero rige un aumento del 14,3% en las escalas y también en el monto mensual a pagar. Según Amerise, “es una obligación que se realiza; en caso de que ustedes no la hagan, AFIP (ARCA) la realiza de oficio”. El trámite aplica a cambios de categoría y también impacta en el régimen unificado con Ingresos Brutos para la provincia.

Qué pasa si no se recategoriza

Si el monotributista no realiza el trámite dentro del plazo, el organismo puede aplicar:

  • recategorización automática
  • exclusión del monotributo
  • recategorización retroactiva
  • intereses y sanciones

Amerise detalló que “ellos te van a determinar la categoría en función de tus ingresos y parámetros” y que, por lo general, ese ajuste implica subir un tramo.

Régimen unificado e impacto en ingresos brutos

Una de las novedades señaladas por la profesional es que “para ingresos brutos de la provincia, casi en todas las categorías se realiza el régimen unificado”, lo que implica que el contribuyente paga en una misma liquidación el componente nacional y el provincial.

Amerise apuntó que el mayor problema no suele ser técnico sino de organización. “Lo básico es que busquen un contador que les lleve los vencimientos”, sostuvo. Para quienes no pueden sostener un servicio mensual, sugirió controles periódicos: “Aunque sea cada seis meses, como para verificar el estado”.

Según explicó, muchos creen que realizaron un trámite y en realidad quedó inconcluso: “Cuando entran a ver las pantallas y las deudas es como una bola de nieve que empieza chiquita y se hace más difícil de manejar”.

El ramite para darse de baja del monotributo o recategorizarse es simple y se realiza de la web.
Monotributo - Foto de archivo

