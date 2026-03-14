Interrupción de energía programada afectará al centro de San Salvador de Jujuy este domingo

La empresa de suministro de energía informó una interrupción programada para este domingo 15 de marzo en el centro de San Salvador de Jujuy. El corte fue informado por EJESA y se llevará adelante durante la madrugada para realizar tareas de mantenimiento y mejora en el sistema eléctrico.

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De acuerdo con lo comunicado por la empresa distribuidora, el servicio se interrumpirá aproximadamente entre las 06:00 y las 08:00 horas . Durante ese lapso se realizarán trabajos técnicos que permitirán modernizar parte de la red eléctrica y mejorar la calidad del suministro en la zona.

La interrupción afectará a vecinos y comercios del barrio Centro y a algunos sectores cercanos mientras se desarrollen las tareas programadas.

El corte de energía programado se realizará en un sector específico del centro capitalino.

Según informó EJESA, el área afectada será la comprendida entre las siguientes calles:

Avenida 19 de Abril

Balcarce

Independencia

Sarmiento

Además, la interrupción podría impactar en algunas zonas aledañas a este sector del microcentro de San Salvador de Jujuy.

Quienes quieran conocer más sobre este tipo de operativos pueden consultar los cortes de energía programados y trabajos de mantenimiento que se realizan en distintos sectores de la provincia de Jujuy, donde se informan intervenciones similares.

Los trabajos que realizará EJESA

Desde la empresa explicaron que las tareas forman parte de un plan de mantenimiento y modernización del sistema eléctrico.

Entre los trabajos previstos se encuentran mejoras en la infraestructura del sistema eléctrico subterráneo y la instalación de equipos que permitirán medir y controlar con mayor precisión el consumo de energía.

Estas intervenciones buscan reforzar la seguridad del sistema eléctrico y mejorar el monitoreo de la red para prevenir fallas en el suministro.

Además, EJESA señaló que la modernización de estos equipos permitirá optimizar el funcionamiento de la red en una zona con alta demanda eléctrica como el centro de la capital jujeña.

Recomendaciones para los vecinos

Ante el corte de energía programado, desde la empresa solicitaron a los vecinos y comerciantes tomar las precauciones necesarias durante el horario informado.

Entre las recomendaciones se sugiere desconectar equipos eléctricos sensibles y prever la falta de suministro durante el tiempo en que se realizarán los trabajos.

Una vez finalizadas las tareas técnicas, el servicio se restablecerá de manera progresiva en todo el sector afectado.