martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 19:23
Nuevo piso de Ganancias y escalas del Monotributo: cuánto suben y desde cuándo rigen

Con el IPC de diciembre 2025, se actualizan el mínimo para tributar Ganancias y las categorías del Monotributo. Qué montos se usan como referencia y cuándo impactan.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Con la publicación del IPC de diciembre 2025 (2,8%), ya se pueden estimar los nuevos valores que ajustan el Impuesto a las Ganancias y las escalas del Monotributo. Los números surgen del mecanismo de actualización por inflación y funcionan como guía hasta que ARCA publique las tablas definitivas.

Economía.

Economía.

Monotributo: nuevas escalas y cuotas

En Monotributo, las categorías se ajustan con un aumento del 14,2% en los topes de facturación anual. Como referencia, la categoría A pasa de $8.992.597,87 a $10.273.463,76, mientras que la B sube de $13.175.201,52 a $15.051.818,99. En el extremo superior, la categoría K supera los $100 millones de ingreso anual y pasa de $94.805.682,90 a $108.309.385,33.

El ajuste no solo modifica los límites de facturación: también suben los importes a pagar. En la categoría A, por ejemplo, el impuesto integrado pasa de $4.182,60 a $4.778,35; el aporte al SIPA sube de $13.663,17 a $15.609,29 y la obra social pasa de $19.239,97 a $21.980,43.

El Gobierno prepara importantes cambios en materia fiscal.
Monotributo y Ganancias.

Monotributo y Ganancias.

Recategorización: fechas clave

Con las nuevas escalas, ARCA habilita la recategorización según los ingresos de los últimos 12 meses. El monotributista debe revisar no solo la facturación, también superficie, consumo eléctrico, alquileres devengados y el precio unitario si vende cosas muebles. El plazo mencionado para hacer el trámite llega hasta el 5 de febrero.

Otro dato importante: los nuevos montos de cuota aplican desde febrero. En enero se paga todavía con la tabla vigente hasta ahora.

Ganancias: nuevo piso desde enero

Para Ganancias, el cálculo proyecta que entre enero y junio de 2026 un trabajador soltero en relación de dependencia empieza a tributar a partir de una remuneración bruta de $2.998.725, que equivale a un neto de $2.488.942. Si tiene un hijo, el neto de base sube a $2.692.757; con dos hijos, llega a $2.896.573. En el caso de casado con dos hijos, el piso informado se ubica en un neto de $3.300.726.

De todos modos, estos valores quedan como referencia hasta que ARCA publique las tablas oficiales. Mientras tanto, las empresas liquidan con las escalas anteriores y, cuando actualizan sus sistemas, recalculan retenciones desde enero y devuelven lo retenido de más si corresponde.

