Cómo dar de baja el monotributo antes del 2026

Seguí el paso a paso para no estar más dentro del régimen simplificado.

Hay distintos motivos por los cuales un contribuyente puede darse de baja del monotributo. Entre los más frecuentes se encuentran: cese de actividades (cuando se deja de ejercer la actividad como monotributista), baja de oficio (por no haber abonado 10 cuotas consecutivas), renuncia voluntaria y exclusión (por superar los límites establecidos por el régimen).

La baja puede tramitarse en cualquier momento del año. Para evitar generar deudas, el mes en que se solicita debe estar completamente abonado. Desde el mes siguiente, la baja será efectiva y dejará de ser necesario pagar el monotributo.

El régimen simplificado es un sistema que unifica el pago del Impuesto al Valor Agregado y ganancias con los aportes jubilatorios y obra social. El monotributo funciona como un régimen simplificado que combina en un solo pago el Impuesto al Valor Agregado, el impuesto a las ganancias y las contribuciones destinadas a la seguridad social y obra social.

Por ello, al decidir darse de baja —ya sea por dejar la actividad independiente, iniciar un empleo en relación de dependencia, clausurar un negocio o acceder a la jubilación— es necesario completar el procedimiento administrativo correspondiente.

El ramite para darse de baja del monotributo o recategorizarse es simple y se realiza de la web. Escalas vigentes del monotributo El régimen simplificado presenta las siguientes escalas de ingresos máximos anuales para cada categoría en marzo este año: Categoría A: $ 7.813.063,45

Categoría B: $ 11.447.046,44

Categoría C: $ 16.050.091,57

Categoría D: $ 19.926.340,10

Categoría E: $ 23.439.190,34

Categoría F: $ 29.374.695,90

Categoría G: $ 35.128.502,31

Categoría H: $ 53.298.417,30

Categoría I: $ 59.65 7.887,55

Categoría J: $ 68.318.880,36

Categoría K: $ 82.370.281,28 Cómo darle de baja al Monotributo de manera online y fácil. Importante: cuando se efectúe la baja del monotributo, también se interrumpirán automáticamente los aportes realizados para la jubilación y la cobertura de obra social, siempre que estos se hubieran estado efectuando a través de este régimen. ¿Qué necesito? Contar con CUIT y clave fiscal en ARCA.

y en ARCA. Estar inscripto previamente en el régimen de monotributo. Necesitás darte de baja del monotributo. ¿Cómo hago para darme de baja en el Monotributo? Accedé al Acceso con clave fiscal de ARCA e ingresá tu CUIT junto con tu clave fiscal. El portal mostrará en pantalla los servicios de ARCA que tenés habilitados. Seleccioná Monotributo. Si no contás con este servicio activado, revisá en ARCA la guía ¿Cómo utilizo la clave fiscal y cómo incorporo nuevos servicios? Dentro de Monotributo, hacé clic en Modificación y baja en el menú lateral izquierdo. Verás varias tarjetas; buscá la que indique Darse de baja del monotributo y presioná el botón Dar de baja. Ingresá el mes y año en los que querés que se efectúe la baja, seleccioná el motivo correspondiente y hacé clic en Continuar. El sistema te redirigirá al Registro Único Tributario para completar la confirmación de la operación. Revisá que todos los datos sean correctos y presioná Confirmar. ¡Listo! Ya podés descargar tu constancia de baja del monotributo.

