El Gobierno analiza eliminar el monotributo: de qué se trata

El Gobierno analiza eliminar el monotributo y bajar el piso de Ganancias.

De cara a las sesiones extraordinarias de diciembre , instancia en la que podría discutirse una revisión del esquema impositivo , el Gobierno evalúa terminar con el monotributo y reducir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.

Con este cambio, todos los aportantes quedarían incorporados al régimen general , lo que implicaría la eliminación definitiva del monotributo , vigente por ley desde 1998.

Según explicaron funcionarios en encuentros con representantes del sector privado —según publicó Clarín—, la intención oficial detrás de esta propuesta es avanzar hacia una economía más formalizada .

El beneficio también alcanzaría a personas que hayan estado desempleadas durante medio año y a exmonotributistas que se incorporen nuevamente al mercado laboral.

Durante la Conferencia Anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el ministro de Economía, Luis Caputo, ofreció precisiones sobre la reforma impositiva que el Gobierno tiene en elaboración.

Sin embargo, advirtió que implementar esos ajustes de inmediato alteraría el equilibrio fiscal, por lo que cualquier modificación en el sistema tributario se aplicaría en sintonía con una reforma laboral que permita compensar su impacto.

Luis Caputo, Ministro de Economía.

En relación con la reforma impositiva, explicó que el plan contempla suprimir los tributos considerados más perjudiciales, entre ellos Ingresos Brutos en el ámbito provincial, el Impuesto al Cheque, las retenciones aplicadas al sector agropecuario y el Impuesto a las Ganancias corporativo.

Aclaró además que, en la actualidad, resulta muy costoso eliminarlos debido a que representan una porción significativa de la recaudación.