martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 19:27
Economía.

Luis Caputo habló sobre la aplicación de la reforma tributaria y dio detalles

Entre los puntos clave figuran una baja en el Impuesto a las Ganancias para personas y un volumen mayor de deducciones para seguros de capitalización.

Federico Franco
Federico Franco
Luis Caputo.

Luis Caputo.

Luis Caputo.
Convenio.

Luis Caputo: "Andá a dormir tranquilo, con el dólar no va a pasar nada"
Banco Central.
Economía.

El Banco Central avanza hacia el fin de las restricciones cambiarias

Un ejemplo cercano: actualmente se pueden deducir $50.000 por seguros de capitalización o retiro del Impuesto a las Ganancias, y el Gobierno planteará “aumentar eso a muchos múltiplos”.

image
Reforma tributaria.

Reforma tributaria.

Principales ejes anunciados sobre la reforma tributaria

  • Ampliar deducciones y reducir la carga para el Impuesto a las Ganancias, especialmente para personas físicas.

  • Dividir el IVA entre Nación y provincias: la Nación se quedaría con 9 % del 21 % y las provincias establecerían el resto.

  • Reducción gradual del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y eliminar gravámenes distorsivos.

Por otra parte, Caputo respondió a quienes reclaman que se deje flotar el dólar libremente: “Para nosotros, el esquema de bandas es superador”, argumentó, debido a la “enorme volatilidad” del mercado cambiario y la falta de profundidad en el mismo.

Según el ministro, la mayoría parlamentaria ya analiza impulsar la reforma en el Congreso y cuenta con apoyo de gobernadores: “Estamos en un punto de inflexión en nuestra historia”, sostuvo. La reforma tributaria se perfila como una de las medidas centrales de la gestión, orientada a atraer inversión privada, dinamizar el mercado de capitales y aliviar la presión fiscal sobre personas y empresas.

