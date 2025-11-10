lunes 10 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2025 - 21:25
Convenio.

Luis Caputo: "Andá a dormir tranquilo, con el dólar no va a pasar nada"

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló del dólar y aseguró que el acuerdo comercial que negocia la Argentina con Estados Unidos está cerca.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Luis Caputo.

Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el acuerdo comercial que negocia la Argentina con Estados Unidos “está listo” y que solo resta que Washington defina el momento del anuncio, y dijo que el entendimiento será “muy beneficioso”.

Lee además
Reunión entre Scott Bessent y Luis Caputo.
Economía.

Scott Bessent recibió a Luis Caputo: avanzan para una asistencia económica para Argentina
Luis Caputo con Scott Bessent
Política.

Luis Caputo y Scott Bessent cerraron los términos del salvataje para Argentina

“El acuerdo comercial se ha trabajado durante muchos meses entre la Cancillería y Economía. El acuerdo está listo. Esperemos que se anuncie tan pronto lo decida Estados Unidos”, dijo Caputo en una entrevista televisiva, donde explicó que ese país “está trabajando al mismo tiempo con muchos países y ellos deciden el orden de los anuncios”.

Luis Caputo con Scott Bessent

Desde la embajada argentina en Washington también señalaron que el entendimiento está “prácticamente cerrado”, aunque el canciller Pablo Quirno aclaró que todavía no hay fecha de oficialización y que no quieren anticiparse “hasta que esté la tinta seca”.

El dólar

Me siento cómodo con cualquier precio del dólar que esté dentro de la banda como va a estar. Estoy cómodo porque sé que no puede pasar el techo de la banda. Preferiría que no fuera al piso de la banda cambiaria. Si hoy fuera muy por debajo, no le haría ningún bien a la economía”, destacó.

Luis Caputo, Ministro de Economía.

“La gente no quiere sorpresas ni ver que el dólar se fue a $1.700 porque pasó algo. Además, Argentina tiene todavía una situación de demanda de dinero muy frágil. Ante cualquier situación de incertidumbre, sea generada por algo político o un shock externo, la demanda puede caer mucho más de lo que cae en un país normal. La reacción de la gente cuando pasa eso es ir al dólar. Esto no es común en todos los países”, agregó.

“Si flotáramos, hasta podría funcionar bien. Pero esa decisión, ajustada por riesgo, no vale la pena. Porque lo que estamos haciendo con las bandas es flotar de manera gradual. Estamos logrando el mismo efecto, pero dándole más tranquilidad a la gente. Si el dólar sube al techo de la banda, de ahí no pasa. Así que andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada”.

Luis Caputo y la economía del país

El ministro defendió el esquema de bandas cambiarias que aplica el Banco Central y explicó por qué no avanzan hacia una libre flotación total del dólar. “La gente quiere previsibilidad, no quiere sorpresas. Con las bandas le damos esa previsibilidad”, sostuvo.

Añadió que, por la “fragilidad y volatilidad” de la demanda de dinero en la Argentina, cuando cae la demanda “la reacción es ir al dólar”, por lo que un régimen más controlado permite “acotar el riesgo y darle tranquilidad a la gente”.

Sobre la inflación, Caputo destacó la baja respecto de los niveles críticos de 2024: “Argentina venía del 1,5% diario y pasamos al 1,5% o 2% mensual”. Aun reconociendo que ese piso resulta difícil de perforar, aseguró: “Sin dudas Argentina, dentro de los 12 meses próximos, convergerá hacia inflaciones internacionales”.

“Los resultados en economía no son casuales, son causales. Si hacés las cosas bien, lo que acompaña son resultados positivos”. En ese sentido, dijo que el objetivo es llegar a inflaciones del 1% mensual o incluso por debajo.

El funcionario proyectó una recuperación de la actividad a partir del tercer trimestre y se mostró especialmente optimista con el mediano plazo: pronosticó que la economía argentina podría crecer entre 5% y 6% en 2026, apoyada en la estabilización macroeconómica y en una mayor apertura comercial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Scott Bessent recibió a Luis Caputo: avanzan para una asistencia económica para Argentina

Luis Caputo y Scott Bessent cerraron los términos del salvataje para Argentina

Luis Caputo prometió reformas laboral, tributaria y nuevos incentivos al ahorro en pesos

Luis Caputo dijo que no habrá modificaciones en el esquema cambiario después de las elecciones

El pueblo de Salta con valles, montañas y lleno de cultura e historia que fascina a los turistas

Lo que se lee ahora
Todos los feriados que quedan del año.
Calendario.

Cuáles son los feriados de noviembre y qué pasa con el viernes 21 y el lunes 24

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Un hombre que salió a caminar fue quien halló el cuerpo de la chica.
Santiago del Estero.

Hallaron muerta a una chica de 18 años en un descampado

Docente.
Relevamiento.

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Se llevó la caja navideña de una compañera: la Justicia dijo que su despido estuvo justificado.  
Conflicto laboral.

Fue despedido tras llevarse la caja navideña de una compañera y la Justicia avaló la decisión

Día de la Tradición
Efemérides.

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel