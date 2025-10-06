Scott Bessent recibió a Luis Caputo: avanzan para una asistencia económica para Argentina

Reunión entre Scott Bessent y Luis Caputo.

En Washington, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, recibió en su despacho al ministro de Economía argentino, Luis Caputo. Durante el encuentro, el funcionario estadounidense confirmó que las negociaciones continúan para definir las modalidades de una posible asistencia económica para Argentina.

“Un placer darle la bienvenida a Luis Caputo y la delegación argentina a la secretaría del Tesoro. Durante su estadía aquí continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina”, escribió Bessent en sus redes sociales.

Claves del encuentro y el contexto El mensaje oficial publicado por Bessent pone énfasis en que el respaldo estadounidense dependerá de que Argentina avance con “firmes políticas” económicas.

La reunión se enmarca en un contexto de urgencia cambiaria: el gobierno argentino busca acuerdos externos ante presiones sobre el tipo de cambio, reservas y deuda.

Caputo llegó a Washington con una amplia agenda diplomática: además del encuentro con el Tesoro, espera sostener reuniones con organismos multilaterales y representantes de mercados financieros internacionales.

La Secretaría del Tesoro controla el Fondo de Estabilización Cambiaria y, según lo comunicado por Bessent, contempla distintas herramientas para colaborar con Argentina: compra de bonos argentinos en dólares, otorgamiento de un crédito stand-by, compra de deuda pública en el mercado secundario o primario y un swap de USD 20.000 millones. Sin embargo, el Gobierno argentino mantiene un fuerte hermetismo respecto a las negociaciones.

El paquete de apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina incluiría según las primeras definiciones: Compra de bonos argentinos en dólares.

Crédito stand-by.

Intervenciones sobre deuda pública secundaria o primaria.

Swap de USD 20.000 millones. Sin embargo, Bessent aclaró días más tarde que “no estamos poniendo dinero en Argentina”, en una entrevista con CNBC.

