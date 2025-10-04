sábado 04 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de octubre de 2025 - 09:59
Economía.

Caputo llegó a Washington para reunirse con Bessent y definir la ayuda de EE.UU.

El ministro de Economía, Luis Caputo, arribó hoy a Washington para reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con el objetivo de definir las características del salvataje financiero ofrecido por Donald Trump al presidente argentino, Javier Milei.

Por  Verónica Pereyra
Luis Caputo, ministro de Economía
Lee además
Luis Caputo: Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda
Declaraciones.

Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"
Luis Caputo anunció que el Banco Mundial enviará US$4000 millones a la Argentina.
Política.

Luis Caputo informó que el Banco Mundial enviará US$4000 millones a la Argentina

El objetivo del encuentro es trazar una hoja de ruta clara que incluya mecanismos como el swap de divisas, un crédito stand-by y compras de bonos argentinos, todos componentes del salvataje financiero ofrecido por la administración de Donald Trump.

image

A la reunión en el Departamento del Tesoro asistirán también otros funcionarios argentinos de alto rango, entre ellos el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Se especula con que se pueda anunciar el acuerdo antes de la apertura de los mercados el lunes 6 de octubre.

El fondo central que analizarán es el Fondo de Estabilización Cambiaria de EE. UU., mediante el cual Washington podría ejecutar un swap de hasta 20.000 millones de dólares. Además, se evaluará la posibilidad de que EE. UU. compre bonos argentinos en dólares y actúe en los mercados primarios y secundarios de deuda.

image

En semanas recientes, Scott Bessent ha manifestado públicamente su respaldo al Gobierno argentino e incluso adelantó parte del plan mediante mensajes en redes sociales. Sin embargo, para ganar confianza en los mercados se requiere ahora pasar de las declaraciones a medidas concretas.

El apoyo del Tesoro estadounidense y del Fondo Monetario Internacional será crucial, pero se entiende que para avanzar será necesario también construir respaldo político interno en Argentina que garantice la implementación de las reformas asociadas al programa.

La atención ahora está puesta en el anuncio que puedan hacer Caputo y Bessent en las próximas horas, ya que las decisiones que tomen marcarán el rumbo financiero del país en el corto y mediano plazo.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

Luis Caputo informó que el Banco Mundial enviará US$4000 millones a la Argentina

Javier Milei y Luis Caputo se reúnen con la titular del FMI tras el respaldo del Tesoro de EE.UU

Luis Caputo viaja a Washington con su equipo para reunirse con Scott Bessent

Luis Caputo viaja con su equipo a Washington para reunirse con Scott Bessent

Lo que se lee ahora
José Luis Espert ratificó su candidatura: No me bajo nada  
Elecciones.

José Luis Espert ratificó su candidatura: "No me bajo nada"

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Millonario robo en Jujuy
Policiales.

Aún no hay detenidos por el robo de $90 millones y sigue el misterio

Prisión preventiva para Pequeño J video
Perú.

Triple crimen narco: prisión preventiva para "Pequeño J", que aseguró que es inocente y rechazó ser extraditado

Choque en Yala: un auto y un camión colisionaron a la altura de Los Nogales
Ruta Nacional 9.

Choque en Yala: un auto y un camión colisionaron a la altura de Los Nogales

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel