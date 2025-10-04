Caputo llegó a Washington para reunirse con Bessent y definir la ayuda de EE.UU.

El ministro de Economía, Luis Caputo, arribó hoy a Washington con la misión de reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para definir los detalles del paquete de asistencia prometido al Gobierno argentino.

Declaraciones. Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

El objetivo del encuentro es trazar una hoja de ruta clara que incluya mecanismos como el swap de divisas, un crédito stand-by y compras de bonos argentinos, todos componentes del salvataje financiero ofrecido por la administración de Donald Trump.

A la reunión en el Departamento del Tesoro asistirán también otros funcionarios argentinos de alto rango, entre ellos el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Se especula con que se pueda anunciar el acuerdo antes de la apertura de los mercados el lunes 6 de octubre.

El fondo central que analizarán es el Fondo de Estabilización Cambiaria de EE. UU., mediante el cual Washington podría ejecutar un swap de hasta 20.000 millones de dólares. Además, se evaluará la posibilidad de que EE. UU. compre bonos argentinos en dólares y actúe en los mercados primarios y secundarios de deuda.

image

En semanas recientes, Scott Bessent ha manifestado públicamente su respaldo al Gobierno argentino e incluso adelantó parte del plan mediante mensajes en redes sociales. Sin embargo, para ganar confianza en los mercados se requiere ahora pasar de las declaraciones a medidas concretas.

El apoyo del Tesoro estadounidense y del Fondo Monetario Internacional será crucial, pero se entiende que para avanzar será necesario también construir respaldo político interno en Argentina que garantice la implementación de las reformas asociadas al programa.

La atención ahora está puesta en el anuncio que puedan hacer Caputo y Bessent en las próximas horas, ya que las decisiones que tomen marcarán el rumbo financiero del país en el corto y mediano plazo.