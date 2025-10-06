lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 13:54
Mister Global.

Eligieron al hombre más lindo del mundo ¿Quién es?

El certamen internacional de belleza masculina se realizó en Bangkok y reunió a representantes de 38 países. Quién es el hombre más lindo del mundo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Eligieron al hombre más lindo del mundo.

Eligieron al hombre más lindo del mundo.

El español Alejandro Ortega, de 26 años, fue coronado como el nuevo Mister Global 2025, título que lo consagra como el hombre más lindo del mundo. La final del concurso se llevó a cabo en Bangkok, Tailandia, donde participaron 38 representantes internacionales.

El evento, que celebra la diversidad y la cultura masculina desde 2014, eligió a Ortega por su carisma, elegancia y compromiso con causas sociales. El venezolano William Badell obtuvo el segundo lugar, mientras que el mexicano Alejandro Silva completó el podio con el tercer puesto.

Un certamen con historia

Mister Global es uno de los concursos masculinos más importantes del mundo. Nació en Tailandia y desde su primera edición, en 2014, se transformó en una plataforma para visibilizar el talento, la solidaridad y la imagen del hombre moderno.

Cada participante representa a su país y debe superar distintas etapas que incluyen entrevistas, desfiles en traje de gala y de baño, y pruebas de oratoria y responsabilidad social. Este año, la gala fue transmitida por televisión y plataformas digitales para millones de espectadores en todo el planeta.

Quién es Alejandro Ortega

Alejandro Ortega nació en la Vall d’Uixó, un municipio de la Comunidad Valenciana, en el sureste de la provincia de Castellón. Es graduado en Comercio y Marketing y apasionado por el tenis, deporte que practica desde su adolescencia.

Durante su discurso tras recibir la banda azul y la corona, el español agradeció a su familia y a sus compañeros del certamen. “Han sido tres años muy duros. He luchado a nivel provincial, nacional y ahora internacional. Estoy muy contento con mis compañeros y con la organización”, expresó emocionado.

El ganador recibió un premio de 100.000 bats tailandeses, equivalentes a unos 3.000 dólares, además de la responsabilidad de representar a Mister Global en campañas publicitarias y proyectos solidarios durante un año.

Eligieron al hombre más lindo del mundo.
Eligieron al hombre más lindo del mundo.

Eligieron al hombre más lindo del mundo.

Resultados y posiciones destacadas

El podio final estuvo integrado por:

  • Alejandro Ortega (España) – Campeón 2025
  • William Badell (Venezuela) – Primer finalista
  • Alejandro Silva (México) – Segundo finalista

El jurado destacó la autenticidad y presencia escénica del español, así como su compromiso con causas humanitarias. El certamen también entregó menciones especiales al mejor cuerpo, mejor traje típico y mejor talento artístico.

Los ganadores de Mister Global a lo largo del tiempo

Desde su creación, Mister Global coronó a representantes de distintos países. El único año en que no se realizó fue 2020, debido a la pandemia.

Estos son los ganadores anteriores:

  • 2014: Myat Thuya Lwin (Birmania)
  • 2015: Nguyn Vn Sn (Vietnam)
  • 2016: Tomáš Martinka (República Checa)
  • 2017: Pedro Gicca (Brasil)
  • 2018: Dario Duque (Estados Unidos)
  • 2019: Jongwoo Kim (Corea del Sur)
  • 2021: Miguel Ángel Lucas Carrasco (España) – luego reemplazado por Danh Chiu Linh (Vietnam)
  • 2022: Juan Carlos Ariosa (Cuba)
  • 2023: Jason Bretfelean (India)
  • 2024: Daumier Corilla (Filipinas)
  • 2025: Alejandro Ortega (España)

El impacto de Mister Global

Además de premiar la belleza física, Mister Global busca promover el liderazgo masculino y la participación en causas sociales. Los finalistas participan en actividades de voluntariado, campañas ambientales y proyectos educativos, lo que refuerza la dimensión humanitaria del certamen.

El evento también impulsa el turismo en Tailandia, país que se consolidó como sede principal de la competencia y destino de referencia para la industria de la belleza internacional.

