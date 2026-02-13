Un hombre murió aplastado por su propio auto en Santiago del Estero

Un hecho trágico sacude a la comunidad de Chauchillas , en el departamento Río Hondo , donde un hombre de 45 años murió tras quedar atrapado debajo de su propio auto mientras intentaba arreglarlo . El lamentable suceso tuvo lugar el miércoles por la noche , cerca de las 21.30 .

El fallecido, Víctor Matías Juárez , estaba efectuando tareas mecánicas bajo el auto en el patio de su casa. Había quitado ambas ruedas traseras y mantenía el chasis elevado mediante un gato hidráulico .

De acuerdo a las primeras versiones , en determinado instante el mecanismo de sujeción habría presentado un desperfecto y colapsó de forma súbita . Sin posibilidad de reaccionar , el auto se desplomó con todo su peso sobre él. Juárez quedó inmovilizado bajo la carrocería y, producto del violento golpe , se desvaneció sin lograr solicitar ayuda .

Un hombre murió aplastado por su auto mientras lo reparaba en Santiago del Estero.

Sus hijas , que estaban dentro de la vivienda , no percibieron lo ocurrido hasta que salieron instantes más tarde y se encontraron con la estremecedora situación : su padre yacía atrapado e inconsciente . En medio de la desesperación , solicitaron asistencia a los vecinos , que llegaron rápidamente y consiguieron alzar el vehículo para poder sacarlo .

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, acompañada por su pareja, pero no logró sobrevivir.

El damnificado fue llevado de inmediato en una ambulancia hasta el Hospital Regional de la Capital, donde fue admitido en condición delicada. Allí, los profesionales constataron un traumatismo torácico cerrado, severos daños en la zona abdominal y diversas contusiones.

A pesar de las tareas realizadas por el equipo médico, las lesiones eran irreversibles y tiempo más tarde se confirmó su muerte.

Intervención judicial y pericias en curso

Un hombre de Santiago del Estero murió aplastado por su vehículo.

Efectivos de la subcomisaría de Los Núñez tomaron intervención en el operativo y notificaron al fiscal de turno, Emanuel Sabater, quien dispuso la actuación del área de Criminalística para llevar adelante las tareas periciales que permitan determinar con exactitud la mecánica del hecho.

La dramática situación generó un fuerte impacto en la comunidad, donde allegados y residentes permanecen consternados ante una muerte tan repentina como desgarradora.