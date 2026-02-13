viernes 13 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de febrero de 2026 - 09:52
Tragedia.

Un hombre murió aplastado por su propio auto en Santiago del Estero

El hecho ocurrió en Chauchillas, donde el gato hidráulico que sostenía el auto cedió y la estructura se desplomó sobre la víctima mientras trabajaba.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un hombre murió aplastado por su propio auto.

Un hombre murió aplastado por su propio auto.

Un hecho trágico sacude a la comunidad de Chauchillas, en el departamento Río Hondo, donde un hombre de 45 años murió tras quedar atrapado debajo de su propio auto mientras intentaba arreglarlo. El lamentable suceso tuvo lugar el miércoles por la noche, cerca de las 21.30.

Lee además
La reacción de dos mujeres al tener un accidente de auto que se viralizó en redes.
Redes sociales.

La reacción de dos mujeres al tener un accidente de auto que se viralizó en redes
En horas de la mañana sobre Ruta Nacional 34 tuvo lugar un tremendo siniestro vial entre una camioneta 4x4 y un auto. 
Siniestro vial.

Grave accidente en la Ruta Nacional 34 entre un auto y una camioneta: un muerto

El fallecido, Víctor Matías Juárez, estaba efectuando tareas mecánicas bajo el auto en el patio de su casa. Había quitado ambas ruedas traseras y mantenía el chasis elevado mediante un gato hidráulico.

Un hombre murió aplastado por su auto mientras lo reparaba en Santiago del Estero.

Falla mecánica y derrumbe del auto

De acuerdo a las primeras versiones, en determinado instante el mecanismo de sujeción habría presentado un desperfecto y colapsó de forma súbita. Sin posibilidad de reaccionar, el auto se desplomó con todo su peso sobre él. Juárez quedó inmovilizado bajo la carrocería y, producto del violento golpe, se desvaneció sin lograr solicitar ayuda.

Sus hijas, que estaban dentro de la vivienda, no percibieron lo ocurrido hasta que salieron instantes más tarde y se encontraron con la estremecedora situación: su padre yacía atrapado e inconsciente. En medio de la desesperación, solicitaron asistencia a los vecinos, que llegaron rápidamente y consiguieron alzar el vehículo para poder sacarlo.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, acompañada por su pareja, pero no logró sobrevivir.

El damnificado fue llevado de inmediato en una ambulancia hasta el Hospital Regional de la Capital, donde fue admitido en condición delicada. Allí, los profesionales constataron un traumatismo torácico cerrado, severos daños en la zona abdominal y diversas contusiones.

A pesar de las tareas realizadas por el equipo médico, las lesiones eran irreversibles y tiempo más tarde se confirmó su muerte.

Intervención judicial y pericias en curso

Un hombre de Santiago del Estero murió aplastado por su vehículo.

Efectivos de la subcomisaría de Los Núñez tomaron intervención en el operativo y notificaron al fiscal de turno, Emanuel Sabater, quien dispuso la actuación del área de Criminalística para llevar adelante las tareas periciales que permitan determinar con exactitud la mecánica del hecho.

La dramática situación generó un fuerte impacto en la comunidad, donde allegados y residentes permanecen consternados ante una muerte tan repentina como desgarradora.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La reacción de dos mujeres al tener un accidente de auto que se viralizó en redes

Grave accidente en la Ruta Nacional 34 entre un auto y una camioneta: un muerto

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

Avenida Savio: volcaron en un auto y tuvieron que ser rescatados por los bomberos

Temporal en los Valles Calchaquíes: crecidas complicaron la Ruta 40 y dejaron turistas varados

Lo que se lee ahora
dia mundial de la radio, un medio que sigue uniendo al mundo y a generaciones
Efemérides.

Día Mundial de la Radio, un medio que sigue uniendo al mundo y a generaciones

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval
Atención.

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo y sorprende a la comunidad científica.
Mundo.

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo: sorpresa en la comunidad científica

Hubo tres peatones atropellados y 450 atenciones durante el Jueves de Comadres en Jujuy video
Balance final.

Tres personas atropelladas y más de 450 asistencias durante el Jueves de Comadres en Jujuy

Ayuda escolar.
Hacienda.

Confirmaron cuándo se paga la ayuda escolar y el monto en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel