La reacción de dos mujeres al tener un accidente de auto que se viralizó en redes.

En Loja , ciudad ubicada en el sur de Ecuador , un insólito accidente de auto captó la atención en redes sociales y se convirtió en un ejemplo curioso de conducta ciudadana. El suceso ocurrió en el centro de la capital lojana , cuando dos mujeres estuvieron involucradas en un choque automovilístico .

Tras la colisión, las conductoras bajaron de sus vehículos para verificar los daños y la situación , un comportamiento que, en principio, parecía rutinario en accidentes urbanos. Sin embargo, lo que realmente asombró a los testigos y a los usuarios en internet fue la forma en que actuaron inmediatamente después del choque .

Contrario a lo que suele verse en accidentes de tránsito, donde predominan la irritación, los reclamos y la tensión entre las partes, las conductoras eligieron mantener un intercambio amable y respetuoso . Tras inspeccionar los desperfectos provocados por la colisión, constataron que ninguna había sufrido lesiones físicas .

El video del accidente en Loja suma más de 352 mil reproducciones y genera debate sobre educación vial.

Este alivio compartido se tradujo en un abrazo espontáneo , un gesto poco común en este tipo de sucesos, tras lo cual prosiguieron conversando de manera calmada y cordial . Sin dejarse llevar por los daños materiales ni por la necesidad de asignar responsabilidades, optaron por dejar de lado la confrontación y priorizar un diálogo tranquilo .

La comentada reacción viral de dos mujeres en Ecuador tras sufrir un accidente con el auto.

Lo que en otra situación podría haber pasado inadvertido alcanzó notoriedad tanto a nivel nacional como internacional gracias a la difusión de un video publicado en TikTok.

La repercusión en redes sociales tras el video

En las tomas se aprecia el corto intercambio verbal entre las dos conductoras, el abrazo de apoyo y hasta un gesto de despedida con un beso, momentos que despertaron la curiosidad y admiración de los internautas. La grabación sumó rápidamente más de 352 mil visualizaciones en pocos días, con más de 38 mil “me gusta” y más de 500 comentarios.

La difusión del video generó una avalancha de comentarios positivos y abrió un debate sobre las respuestas habituales tras los siniestros viales. Numerosos internautas destacaron la actitud de las dos conductoras como un ejemplo a seguir.

Un video grabado en Loja muestra a las dos conductoras que protagonizaron el choque frente a frente.

Entre los mensajes más compartidos se leían expresiones como: “Así es como hay que reaccionar, las felicito” o “No hay que hacerse tanto problema por un simple choque, aplausos para ambas”. Algunos usuarios también señalaron el contraste con la reacción típica masculina en situaciones semejantes: “Los hombres no reaccionarían así nunca”, comentó una usuaria, provocando discusión en la sección de comentarios.

Algunos usuarios de redes definieron el episodio como un ejemplo de “buena educación vial”, destacando especialmente la actitud respetuosa y cordial que las dos conductoras mantuvieron durante todo el incidente. En lugar de la tensión y la agresividad que suelen acompañar a los accidentes de tránsito, primaron la comprensión y la empatía, gestos que rápidamente conquistaron la aprobación de miles de personas que vieron el video en internet.

El momento del abrazo y el beso de despedida reforzó la idea de que existen formas más pacíficas de resolver conflictos, incluso en situaciones que normalmente generan enojo y frustración.

Aunque para ciertos internautas el suceso podría parecer meramente anecdótico o reflejar rasgos típicos de la región —“Esto solo ocurre en Loja”—, ganó relevancia debido a su carácter extraordinario y al ejemplo de convivencia respetuosa que transmitió, trascendiendo incluso los límites de Ecuador.