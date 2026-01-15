Renovaron el alerta por tormentas con viento y granizo para toda la provincia

La provincia de Jujuy permanece bajo alerta amarilla por tormentas durante la tarde y la noche de este jueves, según el pronóstico oficial. El aviso alcanza a todas las regiones y anticipa lluvias y tormentas de variada intensidad, con posibilidad de fenómenos localmente fuertes que pueden generar complicaciones en zonas urbanas, rurales y en los principales corredores viales.

Las condiciones climáticas previstas incluyen precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno afecta tanto a áreas bajas como a sectores de mayor altura, donde el impacto puede resultar distinto.

De acuerdo a los datos difundidos, los valores de lluvia acumulada oscilarán entre los 20 y los 50 milímetros, aunque en algunos puntos estos registros pueden superar esos números de manera puntual, en especial durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.

El alerta amarilla por tormentas en Jujuy abarca valles, yungas, quebrada, puna y zonas cordilleranas. En las áreas más elevadas de la cordillera, las precipitaciones pueden presentarse mayormente en forma de granizo e incluso nieve, debido a las bajas temperaturas propias de esos sectores.

Este tipo de eventos suele provocar acumulación de agua en calzadas, reducción de la visibilidad y dificultades para la circulación, sobre todo en rutas de montaña y caminos secundarios. En zonas urbanas, las lluvias intensas en poco tiempo pueden generar anegamientos temporarios en calles y avenidas.

La actividad eléctrica intensa representa otro de los factores a considerar durante el desarrollo de las tormentas, con descargas frecuentes que suelen acompañar este tipo de sistemas meteorológicos en la región.

Precaución en rutas y corredores viales de Jujuy

Ante el pronóstico de tormentas durante la tarde y la noche, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución por los distintos corredores viales de la provincia. Las ráfagas de viento, la lluvia intensa y el granizo pueden afectar la estabilidad de los vehículos y la adherencia de los neumáticos sobre el asfalto.

Se solicita respetar las señales de tránsito, mantener las velocidades máximas permitidas y conservar una distancia adecuada de frenado. Estas medidas resultan clave para reducir riesgos ante maniobras imprevistas, acumulación de agua o presencia de material suelto sobre la calzada.

En rutas de altura y zonas cordilleranas, la posible caída de granizo o nieve puede complicar aún más las condiciones de manejo, por lo que se sugiere especial atención en tramos sinuosos y con pendientes pronunciadas.