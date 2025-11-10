El pueblo de Salta con valles, montañas y lleno de cultura e historia que fascina a los turistas

El pueblo del norte con valles, montañas y lleno de cultura e historia que fascina a los turistas.

En pleno Salta hay un pueblo que irradia calma y serenidad . Sus naturaleza, combinada con un patrimonio histórico notable , lo convierten en un destino ideal para quienes buscan unas escapadas que lo alejen de la rutina diaria . Se trata de Nazareno , un sitio enclavado entre cerros.

Turismo. Hace unas escapadas a este pueblo de Salta ubicado en lo más alto del país y saca unas fotos únicas

Este destino se presenta como un refugio perfecto para los amantes de la naturaleza que desean vivir una experiencia genuina . A pocos kilómetros de la ciudad , este encantador pueblo ofrece a los visitantes la sensación de trasladarse a otra época . Rodeado de montañas y con una cultura profundamente marcada , su entorno invita a disfrutar de una escapada tranquila , repleta de descubrimientos y conexión con la vida local .

Ubicado en el departamento de Santa Victoria , en el extremo noroeste de Salta y próximo a la frontera con Bolivia , este pintoresco pueblo se destaca por su aislamiento , a más de 500 kilómetros de la capital provincial . S

Con senderos que cruzan montañas y valles, el pueblo invita a recorrer sus paisajes en busca de calma y serenidad.

u ubicación le confiere un encanto singular y exclusivo . Nazareno forma parte de la reserva de biosfera de las Yungas , un área protegida que conserva una diversidad biológica excepcional y valiosa .

Dónde se ubica Nazareno.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Nazareno, Salta?

Nazareno se presenta como un refugio perfecto para quienes buscan alejarse del ritmo frenético de la vida diaria y conectar con un entorno natural poco explorado. Sus montañas escarpadas, valles amplios y cerros majestuosos conforman un escenario único que invita a la aventura y al contacto directo con la naturaleza.

Los visitantes pueden recorrer senderos que permiten apreciar la calma y la belleza del paisaje en cada paso. Además, el pintoresco poblado ofrece la posibilidad de acercarse a las tradiciones de las comunidades originarias. Los habitantes mantienen vivas prácticas ancestrales, como el tejido artesanal con lana de llama y oveja.

Estas piezas, elaboradas a mano, representan un pilar de la identidad local y pueden adquirirse en pequeños puestos que reflejan la cultura autóctona.

El pequeño asentamiento es también el lugar indicado para adentrarse en las costumbres de los pueblos originarios.

Quienes lleguen a Nazareno entre septiembre y diciembre tendrán la posibilidad de vivir las celebraciones dedicadas a la Virgen de Guadalupe. Las fechas del 8 de septiembre y del 8 de diciembre son momentos emblemáticos para la comunidad, que se reúne para festejar con procesiones llenas de color, música tradicional y danzas típicas.

Estas festividades ofrecen una ventana única para sumergirse en las costumbres locales y conocer de cerca la esencia cultural de sus habitantes.

El misterioso pueblito del norte que te abrazará con montañas, valles y cultura.

Cómo ir a Nazareno, pueblo de Salta

Llegar a este pintoresco pueblo implica un trayecto que demanda planificación y cuidado. Partiendo desde la ciudad de Salta, se sigue la Ruta Nacional 9 hacia el norte hasta La Quiaca, para luego tomar la Ruta Provincial 5, combinándola con la RP 69.

En el camino, los viajeros ascenderán hasta los 5050 metros sobre el nivel del mar, para luego descender hasta los 3180 metros al aproximarse a Nazareno.

Por la topografía accidentada de la región, es aconsejable utilizar vehículos todoterreno y extremar precauciones para garantizar la seguridad durante el viaje. Además, el recorrido regala panoramas impresionantes que transforman el trayecto en una experiencia inolvidable.