martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de febrero de 2026 - 20:40
Encuentro clave.

Mientras el FMI revisa el acuerdo en Argentina, Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva

Los técnicos del FMI avanzan con la revisión del acuerdo, además Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva en Arabia Saudita.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Mientras el FMI revisa el acuerdo en Argentina, Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva

Mientras el FMI revisa el acuerdo en Argentina, Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva

En un momento clave de la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, una doble escena marca la agenda económica del Gobierno. Por un lado, una misión técnica del FMI ya se encuentra en Buenos Aires para realizar la segunda revisión del programa acordado. Por el otro, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantuvo un encuentro con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en Arabia Saudita.

Lee además
El FMI mantiene sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina de 4% en 2026 y 2027.
Economía.

El FMI mantuvo sus proyecciones y estimó que la economía argentina crecerá 4% en 2026
Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos en la antesala de la nueva revisión del FMI.  
Política.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva se encontraron en Davos antes de la segunda revisión del FMI

Ambos movimientos ocurrieron en simultáneo y refuerzan la estrategia oficial de mostrar alineamiento político y técnico con la agenda de reformas que promueve la administración de Javier Milei, en especial en materia de desregulación y crecimiento económico.

Mientras el FMI revisa el acuerdo en Argentina, Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva
Mientras el FMI revisa el acuerdo en Argentina, Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva

Mientras el FMI revisa el acuerdo en Argentina, Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva

El encuentro en AlUla y la agenda 2026 del FMI

La reunión entre Sturzenegger y Georgieva se llevó a cabo en AlUla, en el marco de la AlUla Conference for Emerging Market Economies, un foro internacional organizado por el FMI que reúne a ministros de Finanzas, banqueros centrales y altos funcionarios de economías emergentes y desarrolladas.

El ministro argentino participó como miembro del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento del Fondo, un espacio enfocado en políticas de desregulación y reforma del Estado para impulsar el desarrollo económico. Su incorporación al grupo fue impulsada por recomendación directa del presidente Milei.

“El intercambio fue excelente”, destacó Georgieva en un mensaje público, donde subrayó el trabajo conjunto sobre la agenda 2026 del Consejo y la aplicación práctica de las conclusiones del organismo entre los países miembro. Sturzenegger, en la misma línea, afirmó que los avances del Gobierno argentino en desregulación “son ejemplo para otros países” y cerró su publicación con el lema libertario “VLLC”.

Milei, el vínculo con Georgieva y la apuesta desreguladora

Según relató el propio Presidente en distintas intervenciones, el acercamiento con la titular del FMI comenzó durante una conversación informal en una reunión del G7, a la que Milei asistió invitado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Allí expuso su visión sobre crecimiento económico, productividad, inteligencia artificial y el impacto negativo del exceso regulatorio en economías con rendimientos crecientes.

Ese intercambio derivó, según Milei, en un trabajo empírico del FMI que respaldó la idea de que una menor carga regulatoria está asociada a mayores tasas de crecimiento. Ese proceso fue el que, finalmente, llevó a Georgieva a proponer a Sturzenegger como integrante del Consejo Asesor.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Desregulación, entre diciembre de 2023 y enero de 2026 se modificaron o eliminaron 2.412 normas y se desregularon o suprimieron 14.392 artículos en distintas áreas.

El foco local: revisión del acuerdo y reservas

Mientras tanto, en Buenos Aires, la misión del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi inició reuniones con funcionarios locales para evaluar el cumplimiento de las metas del programa. El punto más sensible de la revisión es la acumulación de reservas internacionales, un objetivo que quedó rezagado hacia fines de 2025, pero que —según el Gobierno— mostró una mejora en el inicio de 2026.

El Banco Central acumula 25 ruedas consecutivas con saldo positivo en la compra de divisas y, en lo que va del año, sumó más de USD 1.400 millones, cerca del 14% de la meta anual comprometida.

Un desembolso en juego

Durante los próximos días, la delegación del FMI continuará los encuentros técnicos para definir si se habilita el desembolso pendiente de USD 1.000 millones correspondiente a esta etapa del acuerdo. En ese contexto, el Gobierno busca reforzar una señal política clara: mientras negocia puertas adentro, también exhibe afuera su sintonía con la agenda de reformas que el Fondo promueve.

La llegada del FMI al país y la foto de Sturzenegger con Georgieva en Arabia Saudita funcionan así como dos caras de una misma estrategia: sostener el respaldo internacional en un momento decisivo del programa económico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El FMI mantuvo sus proyecciones y estimó que la economía argentina crecerá 4% en 2026

Luis Caputo y Kristalina Georgieva se encontraron en Davos antes de la segunda revisión del FMI

El pago de un vencimiento al FMI: un esquema financiero poco habitual y el rol de EE.UU

El FMI inició en Buenos Aires la segunda revisión del acuerdo por USD 20.000 millones

San Pedro de Colalao: el pueblo de Tucumán donde con platos únicos y paisajes imponentes

Lo que se lee ahora
Clan Sena. video
Chaco.

Condenaron a perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel