Mientras el FMI revisa el acuerdo en Argentina, Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva

En un momento clave de la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional , una doble escena marca la agenda económica del Gobierno. Por un lado, una misión técnica del FMI ya se encuentra en Buenos Aires para realizar la segunda revisión del programa acordado. Por el otro, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantuvo un encuentro con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en Arabia Saudita.

Política. Luis Caputo y Kristalina Georgieva se encontraron en Davos antes de la segunda revisión del FMI

Ambos movimientos ocurrieron en simultáneo y refuerzan la estrategia oficial de mostrar alineamiento político y técnico con la agenda de reformas que promueve la administración de Javier Milei, en especial en materia de desregulación y crecimiento económico.

La reunión entre Sturzenegger y Georgieva se llevó a cabo en AlUla, en el marco de la AlUla Conference for Emerging Market Economies, un foro internacional organizado por el FMI que reúne a ministros de Finanzas, banqueros centrales y altos funcionarios de economías emergentes y desarrolladas.

El ministro argentino participó como miembro del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento del Fondo, un espacio enfocado en políticas de desregulación y reforma del Estado para impulsar el desarrollo económico. Su incorporación al grupo fue impulsada por recomendación directa del presidente Milei.

“El intercambio fue excelente”, destacó Georgieva en un mensaje público, donde subrayó el trabajo conjunto sobre la agenda 2026 del Consejo y la aplicación práctica de las conclusiones del organismo entre los países miembro. Sturzenegger, en la misma línea, afirmó que los avances del Gobierno argentino en desregulación “son ejemplo para otros países” y cerró su publicación con el lema libertario “VLLC”.

Milei, el vínculo con Georgieva y la apuesta desreguladora

Según relató el propio Presidente en distintas intervenciones, el acercamiento con la titular del FMI comenzó durante una conversación informal en una reunión del G7, a la que Milei asistió invitado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Allí expuso su visión sobre crecimiento económico, productividad, inteligencia artificial y el impacto negativo del exceso regulatorio en economías con rendimientos crecientes.

Ese intercambio derivó, según Milei, en un trabajo empírico del FMI que respaldó la idea de que una menor carga regulatoria está asociada a mayores tasas de crecimiento. Ese proceso fue el que, finalmente, llevó a Georgieva a proponer a Sturzenegger como integrante del Consejo Asesor.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Desregulación, entre diciembre de 2023 y enero de 2026 se modificaron o eliminaron 2.412 normas y se desregularon o suprimieron 14.392 artículos en distintas áreas.

El foco local: revisión del acuerdo y reservas

Mientras tanto, en Buenos Aires, la misión del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi inició reuniones con funcionarios locales para evaluar el cumplimiento de las metas del programa. El punto más sensible de la revisión es la acumulación de reservas internacionales, un objetivo que quedó rezagado hacia fines de 2025, pero que —según el Gobierno— mostró una mejora en el inicio de 2026.

El Banco Central acumula 25 ruedas consecutivas con saldo positivo en la compra de divisas y, en lo que va del año, sumó más de USD 1.400 millones, cerca del 14% de la meta anual comprometida.

Un desembolso en juego

Durante los próximos días, la delegación del FMI continuará los encuentros técnicos para definir si se habilita el desembolso pendiente de USD 1.000 millones correspondiente a esta etapa del acuerdo. En ese contexto, el Gobierno busca reforzar una señal política clara: mientras negocia puertas adentro, también exhibe afuera su sintonía con la agenda de reformas que el Fondo promueve.

La llegada del FMI al país y la foto de Sturzenegger con Georgieva en Arabia Saudita funcionan así como dos caras de una misma estrategia: sostener el respaldo internacional en un momento decisivo del programa económico.