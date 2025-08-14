Cuáles fueron los alimentos y bebidas que más aumentaron en julio en Argentina

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en julio de 2025 la inflación en Argentina fue del 1,9% y la interanual acumula el 36,6%. Asimismo, en el año acumula una variación de 17,3%.

En ese marco, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 1,9% a nivel nacional, en línea con el índice general de precios. Sin embargo, dentro de la categoría hubo productos que mostraron incrementos muy por encima del promedio.

Los mayores aumentos se dieron en frutas , con un alza del 8,5% , y en verduras, tubérculos y legumbres , que subieron 6,4% . Entre los casos más destacados, la lechuga se encareció un 15% , la banana un 9,9% y la papa un 5,1% .

Otros alimentos que también subieron fueron el pan y cereales (+2,3%), el aceite de girasol (+1,9%), el queso cremoso (+1,8%), y el azúcar (+1,2%). En tanto, las bebidas no alcohólicas registraron un aumento promedio del 0,6% , con alzas puntuales en aguas minerales y gaseosas de hasta 2,6% .

Datos de pobreza e indigencia

El INDEC también difundió este miércoles, las estadísticas de la canasta básica correspondientes al séptimo mes del año. Según los valores actualizados, un hogar compuesto por cuatro personas requiere ingresos de $1.149.353 para no ser clasificado como pobre.

Por su parte, una familia de tres miembros necesitó $915.019 para mantenerse por encima de la línea de pobreza, mientras que en un núcleo de cinco integrantes el monto exigido se elevó a $1.208.866.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria —indicador que fija la línea de indigencia—se situó en $515.405 para un hogar de cuatro integrantes. Este valor representa un aumento del 14,7% en lo que transcurre del año y un 27% más que en junio de 2024.

En el caso de un grupo familiar integrado por tres personas —una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— se requería disponer de $410.322 para evitar caer en situación de indigencia.

A su vez, un hogar estándar de cuatro miembros —un hombre de 35 años, una mujer de 31, un niño de 6 y una niña de 8— precisó $515.405 para no atravesar el límite que define la indigencia. Finalmente, una vivienda habitada por cinco personas —un hombre y una mujer de 30 años cada uno, junto a tres hijos de 5, 3 y 1 año— necesitó ingresos de $542.093 para no incorporarse al sector catalogado como indigente en el país.