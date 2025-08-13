miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 16:44
Economía.

Canasta básica: ¿Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio 2025?

El ente estadístico dirigido por Marco Lavagna dio a conocer este miércoles las cifras. Un hogar de tres personas requirió $915.019. Conoce los datos completos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Canasta básica: en julio, una familia tipo necesitó $ 1.149.353 para no ser pobre.

Canasta básica: en julio, una familia tipo necesitó $ 1.149.353 para no ser pobre.

El INDEC difundió este miércoles, las estadísticas de la canasta básica correspondientes al séptimo mes del año. Según los valores actualizados, un hogar compuesto por cuatro personas requiere ingresos de $1.149.353 para no ser clasificado como pobre.

Lee además
Un sacerdote rocía a las personas con agua bendita para bendecirlas. (Foto: AP)
San Cayetano.

Duro mensaje de la Iglesia: "Somos custodios de los más pobres, no podemos desentendernos de los que sufren"
Dólar 2025: cuánto podría valer después de las elecciones y qué pasará con la inflación
Economía.

Dólar 2025: cuánto podría valer después de las elecciones y qué pasará con la inflación

Por su parte, una familia de tres miembros necesitó $915.019 para mantenerse por encima de la línea de pobreza, mientras que en un núcleo de cinco integrantes el monto exigido se elevó a $1.208.866.

Canasta básica.

La canasta básica subió 1,9% en julio y acumula un alza del 12,2% en 2025

Las cifras oficiales indican que la Canasta Básica Total —referente para establecer el umbral de pobreza— registró un incremento del 1,9% respecto del mes previo, alcanzando una suba acumulada del 12,2% en lo que va de 2025 y del 27,6% en la comparación interanual.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria —indicador que fija la línea de indigencia— también avanzó un 1,9% en el mes, situándose en $515.405 para un hogar de cuatro integrantes. Este valor representa un aumento del 14,7% en lo que transcurre del año y un 27% más que en junio de 2024.

Familia / canasta básica.
Familia / canasta básica.

Familia / canasta básica.

En el caso de un grupo familiar integrado por tres personas —una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— se requería disponer de $410.322 para evitar caer en situación de indigencia.

A su vez, un hogar estándar de cuatro miembros —un hombre de 35 años, una mujer de 31, un niño de 6 y una niña de 8— precisó $515.405 para no atravesar el límite que define la indigencia. Finalmente, una vivienda habitada por cinco personas —un hombre y una mujer de 30 años cada uno, junto a tres hijos de 5, 3 y 1 año— necesitó ingresos de $542.093 para no incorporarse al sector catalogado como indigente en el país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Duro mensaje de la Iglesia: "Somos custodios de los más pobres, no podemos desentendernos de los que sufren"

Dólar 2025: cuánto podría valer después de las elecciones y qué pasará con la inflación

La inflación de junio en Argentina fue de 1,9% y acumula 36,6% en los últimos doce meses

Fiebre amarilla: Jujuy está dentro de la zona endémica y la vacunación seguirá siendo gratis

El exmarido de Julieta Prandi irá a un pabellón de violadores y compartirá sector con el cura Grassi

Lo que se lee ahora
Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

La Escuela de Danzas se traslada a la Ciudad de las Artes. video
Jujuy.

Cuándo y cómo será el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel