La inflación de junio en Argentina fue de 1,9% y acumula 36,6% en los últimos doce meses

Inflación en Argentina.

Este miércoles por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de junio del 2025 fue de 1,9% y la interanual acumula el 36,6%. Asimismo, en el año acumula una variación de 17,3%.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%), por alzas en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.

La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%) por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).

Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%). A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%).

Pagos Inflación en Argentina. Inflación interanual junio 2024 - 4,6%

julio- 4%

Agosto- 4,2%

Septiembre- 3,5%

Octubre- 2,8%

Noviembre- 2,4%

diciembre - 2,7%

enero- 2,2%

febrero- 2,4%

marzo- 3,7%

abril- 2,8%

mayo- 1,5%

junio- 1,6%

julio- 1,9% Inflación acumulada Junio- 271,5%

Julio- 263,4%

Agosto- 236,7%

Septiembre- 209%

Octubre- 193%

Noviembre- 166%

Diciembre- 117,8%

Enero- 84,5%

Febrero- 66,9%

Marzo- 55,9%

Abril- 47,3%

Mayo- 43,5%

Junio- 39,4%

Julio 36,3%

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







