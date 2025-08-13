miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 16:13
Datos.

La inflación de junio en Argentina fue de 1,9% y acumula 36,6% en los últimos doce meses

Según datos del INDEC, la inflación acumulada en el primer semestre del 2025 fue de 17,3 por ciento.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Inflación en Argentina.

Inflación en Argentina.

Lee además
Foto ilustrativa.
País.

El salario que piden los argentinos que buscan trabajo creció por encima de la inflación
El Gobierno estima terminar este año con un dólar a $1.229 y una inflación de 22,7%.
Economía.

Presupuesto 2026: el Gobierno proyecta un dólar en $1.229 a fin de año y una inflación del 23%

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%), por alzas en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.

La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%) por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).

Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%). A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%).

Pagos
Inflación en Argentina.

Inflación en Argentina.

Inflación interanual

  • junio 2024 - 4,6%
  • julio- 4%
  • Agosto- 4,2%
  • Septiembre- 3,5%
  • Octubre- 2,8%
  • Noviembre- 2,4%
  • diciembre - 2,7%
  • enero- 2,2%
  • febrero- 2,4%
  • marzo- 3,7%
  • abril- 2,8%
  • mayo- 1,5%
  • junio- 1,6%
  • julio- 1,9%

Inflación acumulada

  • Junio- 271,5%
  • Julio- 263,4%
  • Agosto- 236,7%
  • Septiembre- 209%
  • Octubre- 193%
  • Noviembre- 166%
  • Diciembre- 117,8%
  • Enero- 84,5%
  • Febrero- 66,9%
  • Marzo- 55,9%
  • Abril- 47,3%
  • Mayo- 43,5%
  • Junio- 39,4%
  • Julio 36,3%

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El salario que piden los argentinos que buscan trabajo creció por encima de la inflación

Presupuesto 2026: el Gobierno proyecta un dólar en $1.229 a fin de año y una inflación del 23%

Dólar 2025: cuánto podría valer después de las elecciones y qué pasará con la inflación

INDEC publicará hoy el índice de inflación de julio: calculan que estaría en torno al 2%

Canasta básica: ¿Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio 2025?

Lo que se lee ahora
Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

La Escuela de Danzas se traslada a la Ciudad de las Artes. video
Jujuy.

Cuándo y cómo será el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel