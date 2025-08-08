viernes 08 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 21:28
Javier Milei anunció medidas para "amurallar" el equilibrio fiscal

El Presidente Javier Milei anunció dos medidas para consolidar el déficit cero: vedar por decreto que el Tesoro financie el gasto primario con emisión del Banco Central y enviar al Congreso un proyecto de ley que sancione la aprobación de presupuestos con déficit.

Durante un discurso cargado de críticas al Congreso, Javier Milei reafirmó su compromiso con el equilibrio fiscal y lanzó dos iniciativas para sostenerlo: un decreto que prohibirá al Tesoro acudir al Banco Central para financiar gasto corriente, y un proyecto de ley que incluirá penas para legisladores y funcionarios que aprueben déficits sin respaldo.

En la cadena nacional transmitida esta noche, el presidente Javier Milei anunció dos medidas orientadas a consolidar lo que él denomina el “déficit cero”, como pilar de su política económica. La primera consiste en una instrucción que firmará el lunes próximo, dirigida al Ministerio de Economía, que prohíbe de manera formal que el Tesoro Nacional recurra a financiamiento vía emisión monetaria por parte del Banco Central para cubrir el gasto primario.

La segunda medida será el envío al Congreso de un proyecto de ley que establezca sanciones para legisladores y funcionarios que aprueben o impulsen presupuestos con déficit fiscal.La regla fiscal exigirá equilibrio o superávit, y toda modificación deberá estar compensada por recortes equivalentes”, indicó Milei. Según adelantó, el proyecto incluirá penalidades específicas para quienes infrinjan esta nueva normativa.

Durante su intervención, el mandatario dedicó una parte sustancial del mensaje a confrontar con el Poder Legislativo, al que acusó de avanzar en medidas que incrementan el gasto sin prever financiamiento. Mencionó como ejemplo la moratoria previsional, los aumentos salariales docentes y las pensiones por discapacidad, que en conjunto —según sus cálculos— representarían un 2,5% adicional del PBI. “Esto llevaría a un mayor endeudamiento o a emitir dinero, con el consecuente riesgo inflacionario”, advirtió.

Milei también afirmó que detrás de estos proyectos existe una intención de “acumular poder político”, y no una preocupación genuina por los sectores vulnerables. En ese sentido, defendió su enfoque a largo plazo: “Mi deber es cuidar el bienestar de toda la sociedad, aunque eso implique costos en términos de popularidad”.

Con estas medidas, el Gobierno busca institucionalizar el equilibrio fiscal como una regla estructural y enviar una señal clara al mercado sobre la continuidad de su política económica.

