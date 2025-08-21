Luis Caputo minimizó el rechazo de Diputados al veto de Milei: "No nos movemos del plan económico"

Luis Caputo relativizó el rechazo de Diputados al veto de Milei: “No nos movemos del plan económico”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, intervino este jueves en el Council de las Américas , evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) , donde se dirigió a un auditorio de empresarios. Durante su exposición, el funcionario restó importancia al rechazo del Congreso sobre la Emergencia en Discapacidad y reafirmó la continuidad del plan económico del Gobierno.

“No estoy siguiendo los acontecimientos del Congreso . Estábamos preparados para esto. Estas actitudes las vemos desde hace 18 meses . Son obstáculos de corto plazo . No vamos a mover un ápice de nuestro programa económico ”, aseguró el titular de Hacienda .

Caputo sostuvo que la oposición intenta desestabilizar al Gobierno y que la “vieja política” quiere que “al país le vaya mal”. “Cuando mejor nos vaya económicamente más ataques vamos a padecer”, señaló. En esa línea, el ministro afirmó que “la gente votó un cambio ” y que, en las próximas elecciones, “ se va a ratificar este rumbo”.

Además, resaltó las cualidades del presidente Javier Milei . “Es lo más valioso que tiene. Es importante tener a alguien que mantiene esas convicciones , aún en los momentos de mayor presión y de intentos de desbaratar el trabajo que venimos haciendo”, destacó.

Durante su intervención en el Council de las Américas, el titular de Economía, Luis Caputo, reafirmó que la administración seguirá trabajando para reducir la inflación, los impuestos y la pobreza. “Vamos a seguir bajando regulaciones y burocracias que les molesta a todos. Y vamos a seguir generando empleo y mejores salarios”, añadió.

“Nuestro objetivo es que la Argentina se convierta en el país más libre y de mayor crecimiento en los próximos 30 años”, cerró su discurso ante empresarios y referentes del comercio internacional.

La jornada incluirá la participación del presidente Javier Milei, quien ofrecerá el discurso final al mediodía, luego del intercambio sobre los vetos en el Congreso y en pleno clima previo a las elecciones.

También intervendrá el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, seguido por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de Desregulación, Federico Sturzenegger. Ambos presentarán los principales ejes de su agenda y detallarán las propuestas para abordar la segunda fase del gobierno.