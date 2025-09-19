EN VIVO: minuto a minuto del dólar este viernes 19 de septiembre

Hay expectativa en el Gobierno por lo que pueda pasar hoy, ya que Luis Caputo aseguró: “Hay suficientes dólares para todos”
El ministro de Economía, confirmó que el Gobierno mantendrá firme la estrategia cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ratificó que el Banco Central intervendrá en el mercado hasta el límite de la banda establecida. “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así”, dijo en el streaming oficialista Carajo. Y agregó: “Hay suficientes dólares para todos”.
19-09-2025 10:48
El dólar sube a $1.515 en el Banco Nación
Dólar oficial
Compra: $1.465,00
Venta: $1.515,00
Dólar blue
Compra: $1.490,00
Venta: $1.510,00
Dólar tarjeta: $1.969,50
Dólar MEP: $1.534,12
Dólar CCL: $1.557,33
Dólar cripto: $1.533,41
