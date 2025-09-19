viernes 19 de septiembre de 2025
EN VIVO: minuto a minuto del dólar este viernes 19 de septiembre

El viernes arranca con el dólar en alza. Sube $20 o 1,3%, y se vende $1.515 en el Banco Nación. Por su parte, el dólar mayorista, no presenta variantes

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Todas las instancias de la jornada cambiaria y el valor del dólar en el Banco Nación (BNA), en una cobertura en directo.

EN VIVO

Hay expectativa en el Gobierno por lo que pueda pasar hoy, ya que Luis Caputo aseguró: “Hay suficientes dólares para todos”

El ministro de Economía, confirmó que el Gobierno mantendrá firme la estrategia cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ratificó que el Banco Central intervendrá en el mercado hasta el límite de la banda establecida. “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así”, dijo en el streaming oficialista Carajo. Y agregó: “Hay suficientes dólares para todos”.

Live Blog Post

El dólar sube a $1.515 en el Banco Nación

Dólar oficial

  • Compra: $1.465,00
  • Venta: $1.515,00

Dólar blue

  • Compra: $1.490,00
  • Venta: $1.510,00

Dólar tarjeta: $1.969,50

Dólar MEP: $1.534,12

Dólar CCL: $1.557,33

Dólar cripto: $1.533,41

