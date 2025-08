Luis Caputo atribuye la subida del dólar al "riesgo kuka" y minimiza su impacto

El titular de Economía , Luis Caputo , minimizó las recientes fluctuaciones del dólar y sostuvo que son situaciones ya experimentadas durante su gestión. “ No es nada que no hayamos vivido durante este Gobierno ”, señaló, al mencionar movimientos similares en febrero y julio de 2024 .

Atribuyó esta dinámica a lo que llamó un “ riesgo kuka ”, una reacción defensiva de ciertos sectores, pero descartó que implique un problema macroeconómico de fondo . “ no es algo que nos preocupe ”, concluyó.

El ministro de Economía aseguró que la revisión con el FMI hará más flexibles las metas de acumulación de reservas.

Caputo descartó que una variación en el tipo de cambio implique automáticamente un aumento en los precios. Según su análisis, si un comerciante decide subir los valores de manera anticipada, podría enfrentarse a una caída en las ventas. “Si alguno ajusta los precios, probablemente venda menos”, advirtió, recordando que ya hubo situaciones similares anteriormente.

Relación con el Fondo Monetario Internacional y revisión del plan económico

En relación al vínculo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro remarcó que el entendimiento con el organismo es “muy relevante” y confirmó que ya fue aprobada la primera revisión del plan. Además, destacó un cambio clave: “Hay una cosa que no va a pasar desapercibida: cambia el cronograma de acumulación de reservas”.

Según explicó, se establecerá un esquema más alineado con la evolución de las variables económicas, lo que —a su entender— “va a ser bien recibido por el mercado”.

En los últimos 35 días, el ministro detalló que el Tesoro logró comprar alrededor de “USD 1.500 millones” en el mercado, lo que representa una absorción diaria de entre “70 y 75 millones de dólares”. Según subrayó, ese nivel de adquisición “es mucha oferta que le sacamos al mercado”. Además, sostuvo que el nuevo esquema acordado con el FMI “va a ser más compatible con el desarrollo del programa económico” y, a su vez, “va a mejorar las posibilidades de acceder al mercado para refinanciar los vencimientos de capital”.

El FMI mantuvo sus proyecciones para la Argentina y estimó que la economía crecerá 5,5% este año.

Contexto macroeconómico actual versus el pasado reciente

Finalmente, pidió interpretar los movimientos recientes dentro de un contexto más amplio. “Todos esos eventos que dije que pasaron en estos 18 meses, hay que tener en cuenta que pasaron desde una situación macroeconómica mucho más frágil”, afirmó.

A diferencia de aquel período, resaltó que “la inflación era más alta” y que “el Banco Central contaba con menor respaldo”. En cambio, aseguró que hoy se parte de “una situación de fundamentos macro más sólida”. Para cerrar, consideró que “estamos viendo la volatilidad del cierre de un mes o un evento como las elecciones, pero no es nada que nos preocupe”.

Caputo admitió que podrían continuar ciertos episodios de turbulencia financiera, producto de la etapa de ajuste que atraviesan los operadores frente al nuevo marco monetario. “Puede seguir habiendo volatilidad”, expresó, y agregó que “la mayoría de los chicos que trabajan en este sector no vivieron este esquema”.

Luis Caputo y Javier Milei.

Desde su perspectiva, se trata de una fase de adaptación, ya que el mercado estaba habituado a operar con abundante liquidez remunerada, un elemento que dejó de estar disponible en la coyuntura vigente. “Eso también genera volatilidad”, explicó. No obstante, destacó que el modelo actual “resulta más saludable para el sistema económico” y opinó que, bajo esta estructura, “los pesos van a ser destinados al crédito”.

Adaptación del mercado y evolución de la política de tasas de interés

En esa misma línea, Santiago Bausili detalló la lógica con la que el Banco Central gestiona actualmente la política de tasas de interés, subrayando que, dentro del esquema vigente, esta se comporta de forma “endógena”. Según explicó el titular del BCRA, esto significa que “la tasa es endógena cuando la fija el mercado”, y no se impone de antemano por parte de la entidad. “Si yo quiero tu liquidez, y me pedís una tasa, vos la estás poniendo, no yo”, ejemplificó.

Además, aclaró que el rol del Central es el de aceptar esas condiciones fijadas por los operadores, según el nivel de absorción de pesos que se busque alcanzar en cada ocasión.

Santiago Bausili.jpg

Bausili destacó que el proceso de ajuste hacia este nuevo modelo aún está en desarrollo. “Con el cambio de régimen, el sistema se está adaptando”, manifestó. Indicó que “los canales de transmisión están mejorando”, lo cual se evidencia en una reducción de la variabilidad en las tasas de interés.

“Antes tenías volatilidad de tasa mientras no se sabía dónde encontrar la liquidez”, recordó. Sin embargo, con el tiempo, notó que “la volatilidad intradiaria fue bajando” y que actualmente los movimientos se limitan “en un rango más acotado”.