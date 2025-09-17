miércoles 17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025 - 13:05
en vivo Economía.

El dólar volvió a subir y se vende a $1.485 en el Banco Nación

El dólar en el Banco Nación vuelve a subir y se vende a $1.485; el mayorista está a 50 centavos del techo de la banda

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El dólar mayorista gana cinco pesos o 0,3%, a $1.474 para la venta

El dólar mayorista gana cinco pesos o 0,3%, a $1.474 para la venta

EN VIVO

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Banco Central va a intervenir si el dólar toca el máximo de la banda cambiaria (hoy en $1474), que rige desde abril. También remarcó que el Tesoro no comprará divisas con la actual cotización.

”En la banda superior, el BCRA no va a dejar que supere ese precio”, sostuvo en un posteo de X ante la consulta de un usuario de la red social.

La Justicia ordenó a Luis Caputo entregar un informe completo del acuerdo con el FMI
La Justicia ordenó a Luis Caputo entregar un informe completo del acuerdo con el FMI

La Justicia ordenó a Luis Caputo entregar un informe completo del acuerdo con el FMI

Live Blog Post

El dólar avanza a $1.485 en el Banco Nación

El dólar mayorista sube y se ubica en $1.474, por encima del techo de la banda, mientras que el dólar minorista lo hace a $1.485 en el Banco Nación (BNA). Los dólares paralelos también avanzan.

Live Blog Post

El dólar mayorista subió este 17 de septiembre y llegó a $1474,50. Así tocó el valor máximo fijado por el esquema de bandas de flotación, que entró en vigencia el 15 de abril. El Banco Central (BCRA) quedó habilitado a vender reservas para contener la divisa.

En el segmento minorista, el tipo de cambio avanza cinco pesos y se consigue a $1485 en las pantallas del Banco Nación. En lo que va del mes, la cotización ya escaló $125. En tanto, el dólar blue también sube.

  • El dólar MEP sube y opera a $1482,29. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del -0,18% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar MEP acumula una suba del 0,80%.

  • El dólar CCL sube y opera a $1488,81. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del 0,26% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar CCL acumula una suba del 0,40%.

  • El dólar cripto sube y opera a $1474,16. De esta manera el dólar cripto tiene una brecha del -0,73% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar cripto acumula una suba del 0,90%.

  • El dólar mayorista sube a un récord de $1.474.

El techo de la banda cambiaria es hoy de $1.475,23

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El dólar oficial cerró $1475 este lunes y volvió a registrar una nueva suba

El dólar volvió a subir, cerró a $1465 y marcó un nuevo máximo

Por la suba del dólar, las acciones argentinas en Wall Street cayeron un 22%

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel