El dólar oficial cerró $1450 este lunes y volvió a registrar una nueva suba

Live Blog Post

SUBE el dólar MEP

El dólar MEP sube y cotiza a $1473,11. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del -0,47% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar MEP acumula una suba del 0,30%.

SUBE el dólar CCL

El dólar CCL sube y cotiza a $1482,12. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del 0,14% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar CCL acumula una suba del 0,10%.

SUBE el dólar cripto

El dólar cripto sube y opera a $1465,64. De esta manera el dólar cripto tiene una brecha del -0,97% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar cripto acumula una suba del 0,61%.