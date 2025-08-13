Aventura y naturaleza en el río de aguas turquesa entre Catamarca y Tucumán

Río Aguada del Cobre, Catamarca y Tucumán.

En pleno noroeste argentino, se encuentra el río Aguada del Cobre, un rincón que sorprende por su color turquesa intenso y la belleza de su entorno. Con aproximadamente 400 metros de extensión, sus aguas reflejan la riqueza mineral de la zona, creando un escenario natural que combina montañas áridas, rocas y vegetación adaptada al clima de altura.

El distintivo tono del río se debe a la presencia de cobre en el terreno, que al mezclarse con el agua genera un fenómeno químico que tiñe el cauce de manera espectacular, convirtiéndolo en un destino ideal para amantes de la fotografía, la aventura y la naturaleza.

Río Aguada del Cobre, Catamarca y Tucumán. Río Aguada del Cobre, Catamarca y Tucumán. Cómo llegar al río Aguada del Cobre Acceder a este paraíso requiere planificación. Desde San Fernando del Valle de Catamarca, el trayecto es de unos 245 kilómetros, atravesando rutas de montaña y caminos de ripio. Para quienes parten desde Andalgalá, la distancia se reduce a 55 kilómetros, aunque el tramo final puede requerir un vehículo 4x4 o una caminata de aproximadamente dos horas por senderos de montaña.

En el recorrido, los visitantes pueden explorar lugares de interés como:

Minas Capillitas : famosas por la extracción de rodocrosita , la "rosa del Inca", y por mostrar la tradición minera de la región.

: famosas por la extracción de , la "rosa del Inca", y por mostrar la tradición minera de la región. Refugio del Minero: un alojamiento con gastronomía local y un pequeño museo que narra la historia minera. Desde allí, se realizan caminatas guiadas por túneles y minas abandonadas, con explicación de técnicas de extracción históricas. Río Aguada del Cobre, Catamarca y Tucumán. Río Aguada del Cobre, Catamarca y Tucumán. Recomendaciones para los visitantes El río Aguada del Cobre se encuentra a 3.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que se recomienda: Mejor época para visitar: de mayo a noviembre , cuando el clima seco asegura caminos más accesibles y agua clara.

de , cuando el clima seco asegura caminos más accesibles y agua clara. Preparación: ropa cómoda, gorra, protector solar, calzado adecuado para caminatas y suficiente agua.

ropa cómoda, gorra, protector solar, calzado adecuado para caminatas y suficiente agua. Respeto por el entorno: mantener la limpieza, no alterar la flora y fauna, y seguir las indicaciones de los guías locales. Una experiencia que combina aventura y cultura Visitar Aguada del Cobre no es solo contemplar un fenómeno natural único, sino también sumergirse en la historia y cultura minera del noroeste argentino. La combinación de aventura, paisajes deslumbrantes y patrimonio histórico-cultural ofrece una experiencia inolvidable para quienes buscan descubrir rincones secretos del país. Embed - Aguada del Cobre, rio turquesa, Refugio del Minero, Minas Capillitas, Catamarca, Argentina

