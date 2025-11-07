viernes 07 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de noviembre de 2025 - 10:42
Justicia.

Matías Jurado sigue aislado en el Penal de Gorriti y pedirán extender la prisión preventiva

El fiscal regional confirmó que Matías Jurado continúa aislado y con máxima seguridad en el Penal de Gorriti, "la situación no se modificó"

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
matias jurado gif (1)

El fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller, confirmó en Canal 4 Noticias que solicitarán extender la prisión preventiva de Matías Jurado, cuyo plazo vence el 4 de diciembre. La medida alcanza al detenido desde el 30 de julio en el Penal de Gorriti y, según remarcó, el expediente avanza con nuevas pericias y audiencias próximas.

Lee además
pediran extender la prision preventiva de matias jurado para identificar perfiles de adn huerfanos
Jujuy.

Pedirán extender la prisión preventiva de Matías Jurado para identificar perfiles de ADN "huérfanos"
Caso Matías Jurado video
Justicia.

La próxima semana imputarían a Matías Jurado por la quinta víctima

El caso “Matías Jurado” sigue en marcha con más muestras, cotejos de ADN, pedidos de audiencias y vencimientos de fechas cada vez más cerca.

Embed - Caso: Matías Jurado

Matías Jurado sigue aislado

Las condiciones de detención fueron el eje del interés público. Beller precisó que “Jurado sigue con la modalidad que tenía en un principio en el Servicio Penitenciario, está aislado – por decirlo de alguna manera – con máxima seguridad. La situación no se ha modificado"

La pericia clave contra Matías Jurado

Se incorporó el resultado de la última pericia psiquiátrica realizada por una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, que determinó que Jurado es imputable: comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones.

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)
Matías Jurado, detenido en el penal de Gorriti por la causa que lo señala como el primer asesino serial registrado en Jujuy, presentó un escrito en el que manifestó su decisión de no mantener contacto con su familia, solo con su abogado, mientras permanezca bajo custodia. (Archivo)

Matías Jurado, detenido en el penal de Gorriti por la causa que lo señala como el primer asesino serial registrado en Jujuy, presentó un escrito en el que manifestó su decisión de no mantener contacto con su familia, solo con su abogado, mientras permanezca bajo custodia. (Archivo)

Nueva audiencia imputativa

Sobre los próximos pasos procesales, el fiscal anticipó: “Puede ser la semana que viene, estamos armando lo que nos resta para solicitar una audiencia imputativa, de control de imputación. Sería la ampliación por la quinta víctima que es el señor González que se había hecho el cotejo positivo de ADN”.

Jurado está imputado por los homicidios agravados de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60), Juan José Ponce (51) y Juan Carlos González (60). Con la identificación reciente de González, resta formalizar la ampliación para que el sospechoso quede procesado por los cinco hechos.

Dos perfiles de ADN “huérfanos”

El laboratorio forense aún conserva dos perfiles genéticos sin correspondencia, levantados en la casa de Jurado. Beller explicó: “Todavía tenemos dos cotejos de ADN (…) hay dos personas más que podrían ser víctimas. Básicamente se encontró la sangre de las cinco personas que ya tenemos confirmadas más ADN de las personas que vivían allí y se ha encontrado ADN de dos personas más que todavía no sabemos quiénes son. Tenemos dos ADN abiertos”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Pedirán extender la prisión preventiva de Matías Jurado para identificar perfiles de ADN "huérfanos"

La próxima semana imputarían a Matías Jurado por la quinta víctima

Evacuaron a los alumnos de la Escuela Legado Belgraniano por amenaza de bomba

Cómo hacer yogurt casero: la receta de la abuela, con 2 ingredientes, fácil y natural

Dos conductores murieron en un choque fatal en La Quiaca

Lo que se lee ahora
La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Matías Módolo.
Despedida.

Matías Módolo dejó de ser el técnico de Gimnasia de Jujuy

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Accidente en La Quiaca
Policiales.

Dos conductores murieron en un choque fatal en La Quiaca

Cortes de tránsito en el puente del barrio Los Huaicos 
Urgente.

Restringirán el tránsito en el puente del barrio Los Huaicos por reparación

Convocatoria para ser payaso de hospital.
Solidaridad.

Convocan a voluntarios para ser payaso de hospital que visita a niños y abuelos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel