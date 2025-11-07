Matías Jurado sigue aislado en el Penal de Gorriti y pedirán extender la prisión preventiva

El fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Belle r, confirmó en Canal 4 Noticias que solicitarán extender la prisión preventiva de Matías Jurado, cuyo plazo vence el 4 de diciembre . La medida alcanza al detenido desde el 30 de julio en el Penal de Gorriti y, según remarcó, el expediente avanza con nuevas pericias y audiencias próximas.

El caso “Matías Jurado” sigue en marcha con más muestras, cotejos de ADN, pedidos de audiencias y vencimientos de fechas cada vez más cerca.

Las condiciones de detención fueron el eje del interés público. Beller precisó que “ Jurado sigue con la modalidad que tenía en un principio en el Servicio Penitenciario, está aislado – por decirlo de alguna manera – con máxima seguridad. La situación no se ha modificado"

La pericia clave contra Matías Jurado

Se incorporó el resultado de la última pericia psiquiátrica realizada por una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, que determinó que Jurado es imputable: comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones.

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) Matías Jurado, detenido en el penal de Gorriti por la causa que lo señala como el primer asesino serial registrado en Jujuy, presentó un escrito en el que manifestó su decisión de no mantener contacto con su familia, solo con su abogado, mientras permanezca bajo custodia. (Archivo)

Nueva audiencia imputativa

Sobre los próximos pasos procesales, el fiscal anticipó: “Puede ser la semana que viene, estamos armando lo que nos resta para solicitar una audiencia imputativa, de control de imputación. Sería la ampliación por la quinta víctima que es el señor González que se había hecho el cotejo positivo de ADN”.

Jurado está imputado por los homicidios agravados de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60), Juan José Ponce (51) y Juan Carlos González (60). Con la identificación reciente de González, resta formalizar la ampliación para que el sospechoso quede procesado por los cinco hechos.

Dos perfiles de ADN “huérfanos”

El laboratorio forense aún conserva dos perfiles genéticos sin correspondencia, levantados en la casa de Jurado. Beller explicó: “Todavía tenemos dos cotejos de ADN (…) hay dos personas más que podrían ser víctimas. Básicamente se encontró la sangre de las cinco personas que ya tenemos confirmadas más ADN de las personas que vivían allí y se ha encontrado ADN de dos personas más que todavía no sabemos quiénes son. Tenemos dos ADN abiertos”.