Bolivia inicia una nueva etapa: Paz recortó ministerios y presentó cambios en su gobierno. 

Rodrigo Paz puso en marcha una reestructuración del Gobierno de Bolivia : redujo de catorce a doce la cantidad de ministerios y eliminó las carteras de Planificación del Desarrollo y de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía como parte de su nuevo esquema de gestión.

El presidente boliviano Rodrigo Paz anunció cambios en su gabinete que contemplan la renovación de dos cargos estratégicos y la eliminación de dos ministerios . Las medidas fueron comunicadas en un contexto de tensión política con su principal aliado y previo a la presentación de un conjunto de reformas económicas .

El nuevo canciller será Héctor Huanca , quien hasta ahora se desempeñaba como viceministro de Gestión Consular, mientras que Fernando Aramayo , hasta entonces titular de Relaciones Exteriores, pasará a ocupar el Ministerio de la Presidencia y se convertirá en uno de los principales colaboradores del mandatario.

Por su parte, José Luis Lupo , quien estaba al frente de esa cartera, fue designado embajador ante la Organización de los Estados Americanos . En el marco de su plan de austeridad, Paz dispuso el cierre de los ministerios de Planificación y de Turismo , una medida que reduce de 14 a 12 la cantidad de carteras que integran el Gobierno central.

El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, confirmó la semana pasada su ruptura con el Gobierno de Rodrigo Paz, al señalar que la demora en la toma de decisiones y las denuncias de corrupción generaron dudas sobre la capacidad de la gestión para avanzar. Pese a su distanciamiento, llamó a los legisladores de su espacio a ejercer una “oposición constructiva” sin romper la alianza actual.

Entre mayo y junio de este año, el Gobierno de Rodrigo Paz atravesó una de sus mayores crisis políticas y sociales, con bloqueos carreteros que durante 53 días afectaron la conexión de La Paz y otras ciudades. Las medidas de fuerza, encabezadas por sindicatos que exigían la salida del presidente, expusieron el descontento frente a la grave situación económica que atraviesa Bolivia.

En respuesta, Paz impulsó una reestructuración de su gabinete y anunció un nuevo rumbo para su administración.

Las reformas prometidas de Paz

El 6 de agosto, fecha en la que Bolivia celebra su fiesta patria, será el escenario previsto para que Rodrigo Paz presente las reformas que marcarán la nueva etapa de su gestión. Entre las medidas anunciadas figuran modificaciones en las normas de inversiones, minería e hidrocarburos, así como la posibilidad de impulsar una reforma constitucional.

Pese a los anuncios, el Gobierno enfrenta críticas de aliados y opositores por la lentitud en la puesta en marcha de las reformas. Al mismo tiempo, la falta de dólares para la importación de combustibles y la suba de precios profundizan las dificultades económicas, con restricciones en el suministro de gasolina y diésel que afectan al transporte y a la producción agropecuaria.

La reestructuración del gabinete se convirtió en uno de los cambios institucionales más relevantes impulsados por el Gobierno de Bolivia desde el comienzo de la gestión. La decisión ocurre en medio de la implementación de un programa de reformas económicas acordado con el FMI y de un escenario político atravesado por nuevas tensiones y alianzas.