"Más de 35 fraternidades y cientos de bailarines para la independencia de Bolivia"

La comunidad boliviana en Jujuy se prepara para celebrar los 201 años de la independencia de Bolivia con una amplia agenda de actividades protocolares , culturales y comunitarias. El acto central será el sábado 8 de agosto , con una gran entrada folclórica sobre avenida Forestal , en Alto Comedero.

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El cónsul de Bolivia, Iño Mamani , visitó los estudios de Canal 4 y TodoJujuy y brindó detalles de las celebraciones que se desarrollarán en distintos puntos de la provincia.

El 6 de agosto es una fecha cargada de significado en Jujuy. Ese día se celebra al Santísimo Salvador , patrono de la ciudad, pero también la independencia de Bolivia , una conmemoración central para miles de bolivianos que viven en la provincia.

“Nos estamos preparando para este fin de semana. Lo más importante para nosotros es la cultura, la danza, las danzas patrimoniales de nuestro país Bolivia”, expresó Mamani.

Más de 35 fraternidades en avenida Forestal

El gran momento se realizará el sábado 8 de agosto, desde las 15 hasta las 22 horas, sobre avenida Forestal, en Alto Comedero. El cónsul confirmó que participarán más de 35 fraternidades, con bandas que llegarán desde Bolivia e invitados de distintas provincias argentinas.

“Van a estar llegando bandas desde Bolivia, fraternidades invitadas de diferentes provincias también. Más de 35 fraternidades se están sumando” “Van a estar llegando bandas desde Bolivia, fraternidades invitadas de diferentes provincias también. Más de 35 fraternidades se están sumando”

Aunque todavía no hay una cifra exacta de bailarines, Mamani adelantó que algunas agrupaciones cuentan con más de 100 integrantes, mientras que otras tienen alrededor de 50.

“Hay miles de bailarines” “Hay miles de bailarines”

Danzas patrimoniales y orgullo cultural

Mamani destacó que la entrada folclórica no solo representa una fiesta, sino también una muestra de identidad cultural. Además, valoró especialmente que muchos de los bailarines sean argentinos, hijos o nietos de familias bolivianas, que mantienen viva la tradición.

“Para mí es un orgullo. Siempre digo a los delegados de las fraternidades que son los embajadores de Bolivia, que llevan adelante nuestras danzas patrimoniales” “Para mí es un orgullo. Siempre digo a los delegados de las fraternidades que son los embajadores de Bolivia, que llevan adelante nuestras danzas patrimoniales”

El cónsul resaltó que este fenómeno no ocurre solo en Jujuy, sino también en otras provincias del norte argentino, donde las danzas bolivianas tienen una fuerte presencia.

"Más de 35 fraternidades y cientos de bailarines para la independencia de Bolivia"

Actos protocolares y celebraciones en toda la provincia

Las actividades comenzarán el 5 de agosto, con un acto protocolar en Plaza Belgrano, desde las 10 de la mañana, donde se realizará una ofrenda floral.

El 6 de agosto, las celebraciones continuarán en diferentes puntos de Jujuy. Según detalló Mamani, habrá actos en Perico, Palma Sola, Libertador General San Martín, La Cortada y otros lugares donde la comunidad boliviana se prepara para conmemorar la fecha patria.

También se realizará un almuerzo de confraternidad organizado por la asociación boliviana 6 de Agosto, mientras que distintas fraternidades tendrán sus propias programaciones.

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