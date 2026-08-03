Bolivia celebrará 201 años de su Independencia con actos en Jujuy

Preparativos para la celebración de la Independencia de Bolivia en Jujuy

El Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Jujuy invitó a la comunidad boliviana, instituciones, fraternidades folklóricas, residentes y al pueblo jujeño a participar de las actividades organizadas con motivo del 201.º aniversario de la Independencia de Bolivia, una celebración que busca fortalecer la identidad, la cultura y los lazos de integración entre ambos países.

Bajo el lema de celebrar las raíces y la hermandad entre Bolivia y Argentina, el programa incluye actividades protocolares, religiosas, culturales y artísticas que se desarrollarán en distintos puntos de la provincia.

Bolivia festeja su independencia en Jujuy Los actos centrales De acuerdo con el cronograma difundido por el Consulado, las principales actividades serán:

Martes 5 de agosto 10:00 – Acto Oficial Protocolar y Ofrenda Floral Lugar: Plaza General Manuel Belgrano, San Salvador de Jujuy. Viernes 8 de agosto 14:00 – Gran Entrada Folklórica Lugar: Avenida Forestal, barrio Alto Comedero. Participarán fraternidades, agrupaciones culturales y miembros de la comunidad boliviana en uno de los eventos más convocantes de los festejos. Otras actividades destacadas del programa El cronograma también contempla:

4 de agosto: traslado de la Virgen de Copacabana a la Iglesia Catedral y posterior retorno a la Asociación Boliviana. 5 de agosto: misa en honor a la Virgen de Copacabana. 6 de agosto (00:00): serenata a Bolivia con la presentación de Los Kjarkas en el Complejo Sandoval. 6 de agosto: actos protocolares en Perico, Palma Sola y Libertador General San Martín, además de un campeonato relámpago de fútbol y un almuerzo de confraternidad. Bolivia festeja su Independencia en Jujuy Desde el Consulado remarcaron que la conmemoración representa una oportunidad para reafirmar la historia, la identidad y la cultura del pueblo boliviano, además de fortalecer los vínculos de integración con la provincia de Jujuy. "Los esperamos para celebrar juntos con orgullo nuestras raíces, fortaleciendo la integración, la cultura y la Diplomacia de los Pueblos", expresaron desde el Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Jujuy.

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