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29 de julio de 2026 - 20:10
Aniversario.

Festejo de la Independencia de Bolivia en Jujuy: mirá el cronograma completo

Presentaron el cronograma de la Semana de Bolivia, con actividades religiosas, culturales y de confraternización en distintos puntos de San Salvador de Jujuy.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Independencia de Bolivia (foto archivo).

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Sabino Hinojosa, presidente de la Asociación Boliviana, detalló en diálogo con Canal 4 el programa preparado para la denominada Semana de Bolivia, que incluirá celebraciones religiosas, una ofrenda floral, un almuerzo de confraternización y un desfile de agrupaciones. “Estamos haciendo cosas recordables por nuestra patria para este 6 de agosto”, expresó Hinojosa.

Las actividades comenzarán el domingo 2 de agosto, desde las 10, con el tradicional cambio de vestimenta de la Virgen de Copacabana.

Independencia de Bolivia.

Independencia de Bolivia.

Hinojosa explicó que se trata de una ceremonia que se realiza todos los años y que cuenta con una fuerte participación de los devotos. “La Virgen tiene mucha devoción y muchos creyentes. Por esa misma razón hacemos el cambio de ropa todos los años”, señaló.

El presidente de la institución indicó que este año las celebraciones serán más austeras debido a las dificultades económicas: “El Bicentenario estuvo muy lindo y la gente estaba entusiasmada por los 200 años. Este aniversario 201 se vive un poco más apagado y es entendible por la situación económica”, manifestó.

“Con el desfile concluimos los homenajes a nuestra Virgen y a nuestra patria”, afirmó Hinojosa.

Cronograma de la Semana de Bolivia

Domingo 2 de agosto

  • 10.00: cambio de vestuario a la Virgen de Copacabana.
  • 19.00: velada artística en la sede de la Asociación Boliviana, avenida Mitre 32.

Martes 4 de agosto

  • 19.30: traslado de la Virgen a la iglesia Catedral.
  • 21.00: regreso de la imagen a la Asociación Boliviana.
Independencia de Bolivia.

Independencia de Bolivia.

Miércoles 5 de agosto

  • 10.00: ofrenda floral en plaza Belgrano y presentación de banderas.
  • 19.00: misa en honor a la Virgen de Copacabana.

Jueves 6 de agosto

  • 13.00: almuerzo de confraternización en la sede de la institución.

Sábado 8 de agosto

  • De 9.00 a 20.00: desfile en avenida Forestal, Alto Comedero.

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