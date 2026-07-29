Festejo de la Independencia de Bolivia en Jujuy: mirá el cronograma completo

La comunidad boliviana de Jujuy llevará adelante una serie de actividades para conmemorar el 201° aniversario de la Independencia de Bolivia, que se celebra cada 6 de agosto.
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Presentaron el cronograma de la Semana de Bolivia, con actividades religiosas, culturales y de confraternización en distintos puntos de San Salvador de Jujuy.
La comunidad boliviana de Jujuy llevará adelante una serie de actividades para conmemorar el 201° aniversario de la Independencia de Bolivia, que se celebra cada 6 de agosto.
Sabino Hinojosa, presidente de la Asociación Boliviana, detalló en diálogo con Canal 4 el programa preparado para la denominada Semana de Bolivia, que incluirá celebraciones religiosas, una ofrenda floral, un almuerzo de confraternización y un desfile de agrupaciones. “Estamos haciendo cosas recordables por nuestra patria para este 6 de agosto”, expresó Hinojosa.
Las actividades comenzarán el domingo 2 de agosto, desde las 10, con el tradicional cambio de vestimenta de la Virgen de Copacabana.
Hinojosa explicó que se trata de una ceremonia que se realiza todos los años y que cuenta con una fuerte participación de los devotos. “La Virgen tiene mucha devoción y muchos creyentes. Por esa misma razón hacemos el cambio de ropa todos los años”, señaló.
El presidente de la institución indicó que este año las celebraciones serán más austeras debido a las dificultades económicas: “El Bicentenario estuvo muy lindo y la gente estaba entusiasmada por los 200 años. Este aniversario 201 se vive un poco más apagado y es entendible por la situación económica”, manifestó.
“Con el desfile concluimos los homenajes a nuestra Virgen y a nuestra patria”, afirmó Hinojosa.
Domingo 2 de agosto
Martes 4 de agosto
Miércoles 5 de agosto
Jueves 6 de agosto
Sábado 8 de agosto
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