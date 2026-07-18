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18 de julio de 2026 - 12:47
Jujuy.

Colecta solidaria por el Día del Niño: Payamigos Hospitalarios reciben donaciones

La organización solidaria realizará una colecta especial para llevar regalos y alegría a niños del Hospital de Niños y de las localidades de Coranzulí y Oratorio. Reciben juguetes, peluches, golosinas, globos y figuritas del Mundial.

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Por  Verónica Pereyra
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La recepción de donaciones se realizará este sábado 18 de julio en la Glorieta de Plaza Belgrano, a partir de las 17:30 horas.

Desde Payamigos Hospitalarios destacaron la importancia de la solidaridad de la comunidad para poder acompañar a los niños y regalarles un momento de alegría.

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