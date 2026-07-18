Colecta solidaria por el Día del Niño: Payamigos Hospitalarios reciben donaciones

Con el objetivo de llevar alegría a los más chicos, Payamigos Hospitalarios lanzó una colecta solidaria especial por el Día del Niño. La iniciativa busca reunir regalos que serán destinados a niños del Hospital de Niños y también a las comunidades de Coranzulí, en Susques, y Oratorio, en Santa Catalina.

La campaña invita a los jujeños a sumarse con donaciones de juguetes, peluches, golosinas, globos y figuritas del Mundial, elementos que serán entregados a los niños durante esta fecha especial.

La recepción de donaciones se realizará este sábado 18 de julio en la Glorieta de Plaza Belgrano, a partir de las 17:30 horas.

Desde Payamigos Hospitalarios destacaron la importancia de la solidaridad de la comunidad para poder acompañar a los niños y regalarles un momento de alegría.

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