Messi, una final y una leyenda: el emotivo mensaje de El Cuatro antes de Argentina-España

Messi, una final y una leyenda: el emotivo mensaje de El Cuatro antes de Argentina-EspañaCada vez falta menos para la final del Mundial y la expectativa crece en Jujuy.

Este domingo, desde las 19 , Argentina y España definirán al nuevo campeón y El Cuatro prepara una cobertura especial para acompañar uno de los partidos más esperados del año.

En la previa del encuentro, el canal presentó un emotivo spot bajo el lema "Conecta con el Mundial" , una pieza audiovisual que pone en palabras lo que representa esta final para millones de argentinos.

"Este domingo es la final, pero no es solo la final del Mundial. Es la final de un pibe que dejó su país de muy chico para perseguir un sueño. Es la final de los goles que no se explican, de las críticas y los aplausos, de las derrotas y las copas."

La narración también hace referencia al legado de una generación que creció siguiendo al capitán de la Selección y plantea que el encuentro puede convertirse en un momento histórico.

"Es la final de una generación que creció viendo al mismo número 10. Es la final de una era, pero también la oportunidad de escribir el último capítulo de la historia más grande que nos tocó vivir. Porque algunas finales definen un campeón y otras definen una leyenda."

Con el mensaje "El Cuatro conecta con el Mundial", el canal invita a los jujeños a vivir una jornada especial con una cobertura que seguirá cada instante de la definición entre Argentina y España, tanto en la pantalla como en las plataformas digitales, acercando toda la información, el análisis y las repercusiones de un partido que puede quedar para siempre en la historia del fútbol argentino.