Así es la "resurrección digital" con inteligencia artificial que trae a un actor fallecido al cine

Así es la "resurrección digital" con IA que permite traer actores fallecidos al cine.

La muerte de un actor, tradicionalmente, implicaba el cierre definitivo de su trayectoria en el cine. No obstante, el desarrollo de la Inteligencia artificial (IA) y los avances en efectos visuales están comenzando a desafiar esa condición biológica inalterable. El "futuro" parece estar más cerca que nunca.

En la actualidad, la industria del entretenimiento recurre cada vez con mayor frecuencia a la denominada “resurrección digital”, una técnica que combina herramientas cinematográficas y tecnológicas para recrear con gran precisión la voz, el rostro y los gestos de figuras públicas ya fallecidas, permitiendo que vuelvan a aparecer en nuevas producciones o participen en apariciones especiales.

La voz y el rostro de Stan Lee serán clonados mediante IA para nuevas producciones y audiolibros. El caso más reciente y llamativo de esta práctica tiene como protagonista a la icónica figura del mundo del cómic Stan Lee. Hace poco, la empresa de inteligencia artificial y audio ElevenLabs comunicó una alianza estratégica con “Stan Lee Universe” para recrear digitalmente tanto la voz como la imagen del co-creador de Marvel.

A partir de este desarrollo tecnológico, Stan Lee volverá a “aparecer” para narrar obras clásicas en formato audiolibro —el primero será La isla del tesoro— dentro de la aplicación Eleven Reader. Además, participará en apariciones virtuales y cameos interactivos generados por inteligencia artificial.

El proceso de resurrección digital para traer a un actor ya fallecido Lograr la recreación convincente de una persona ya fallecida, de modo que el público la perciba como real, requiere la integración de diversas tecnologías de última generación: Recopilación masiva de datos (Data Ingestion): el primer paso implica reunir todo el material disponible del intérprete o figura en cuestión: películas ya estrenadas, escenas descartadas, entrevistas, fotografías en alta definición y registros de audio de buena calidad. Cuanto más amplio sea ese archivo, mayor será la cantidad de información con la que podrá trabajar la inteligencia artificial para su entrenamiento. Ian Holm volvió a la saga Alien mediante técnicas de reconstrucción digital para interpretar nuevamente a un androide. Clonación de voz mediante IA : compañías especializadas como ElevenLabs emplean modelos de aprendizaje profundo para estudiar la fonética , el timbre , las pausas , la respiración y los matices emocionales característicos de la voz del artista fallecido. Una vez que el sistema ha sido entrenado, puede interpretar cualquier guion nuevo reproduciendo con gran precisión la voz original .

: compañías especializadas como emplean modelos de para estudiar la , el , las , la y los característicos de la voz del artista fallecido. Una vez que el sistema ha sido entrenado, puede interpretar cualquier reproduciendo con gran precisión la . Mapeo facial y deepfakes avanzados: a través de redes neuronales, los sistemas de inteligencia artificial analizan y aprenden en detalle los movimientos del rostro del intérprete, tanto al hablar como al sonreír o al manifestar emociones como la tristeza. De este modo, logran reproducir con precisión sus gestos y expresiones faciales. La despedida de Paul Walker en Fast & Furious 7 se logró con IA y la colaboración de sus hermanos como dobles de cuerpo. Dobles de cuerpo en el set (Performance Capture): durante el rodaje, un actor sustituto realiza físicamente las escenas en el set, utilizando trajes especiales de captura de movimiento o marcadores faciales que registran cada gesto. Luego, en posproducción, la inteligencia artificial junto con los artistas de efectos visuales (CGI) reemplazan el cuerpo o la cabeza del doble por una recreación digital fiel del actor ya fallecido. Los actores y figuras recreados con la inteligencia artificial Más allá del caso reciente de Stan Lee, la denominada “resurrección digital” ya ha marcado precedentes en la industria cinematográfica mediante distintos proyectos de gran escala y alto impacto. Val Kilmer (As Deep as the Grave): tras el fallecimiento del reconocido intérprete debido a un cáncer de garganta, el director Coerte Voorhees decidió no reemplazarlo en su última producción cinematográfica. Con la autorización y el respaldo de sus familiares, el equipo recurrió a inteligencia artificial generativa para reconstruir digitalmente a Kilmer en el rol del Padre Fintan, permitiendo que su presencia aparezca en pantalla durante más de una hora mediante una recreación de altísimo realismo. Val Kilmer regresa al cine mediante IA. Ian Holm ( Alien: Romulus ): el recordado intérprete británico, fallecido en 2020 , fue “recreado” en la gran pantalla para regresar al universo de la ciencia ficción en el papel del androide Rook . Su imagen facial y su voz fueron reconstruidas digitalmente y superpuestas sobre la actuación física de otro actor que trabajó en el set.

( ): el recordado intérprete británico, , fue en la gran pantalla para regresar al universo de la en el papel del . Su imagen facial y su voz fueron reconstruidas digitalmente y superpuestas sobre la actuación física de otro que trabajó en el set. Peter Cushing y Carrie Fisher (Rogue One: Una historia de Star Wars): ambos casos se convirtieron en pioneros y abrieron un fuerte debate en Hollywood. Cushing, fallecido en 1994, fue “revivido” para retomar su papel como el Gran Moff Tarkin, mientras que una versión joven de Carrie Fisher apareció como la Princesa Leia. En estas producciones se utilizó una combinación inicial de CGI avanzado junto con dobles de cuerpo, sentando las bases de las técnicas que luego evolucionarían hacia los sistemas actuales de inteligencia artificial. Dobles de cuerpo humanos y captura de movimiento son esenciales para lograr réplicas creíbles de actores fallecidos. Paul Walker (Fast & Furious 7): luego del trágico accidente que provocó la muerte de Walker en pleno rodaje, el estudio recurrió a material filmado previamente, herramientas de inteligencia artificial y al trabajo de sus hermanos como dobles de cuerpo para finalizar las escenas pendientes de su personaje, Brian O’Conner. El resultado permitió ofrecer una despedida emotiva y significativa dentro de la saga.

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